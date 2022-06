Senátorka Chalánková: Snižování odvodů je podstatou důchodové reformy

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové,

já také podporuji tento návrh zákona. A jenom pár poznámek, které bychom mohli zmínit k těm zkráceným úvazkům a sdíleným pracovním místům. Správně tady zaznělo a vítám také tuto poznámku, že taková místa nesou také zvýšené náklady pro zaměstnavatele, takže ono to vždycky není, že poloviční třeba úvazek je poloviční náklad pro zaměstnavatele. Tak to je další problém, který je třeba mít vydiskutovaný.

Chtěla bych ještě upozornit, že vzhledem k tomu, že se neustále navyšuje minimální mzda, tak bychom neměli také zapomenout, že odvody na zdravotní pojištění, pokud tedy, podle mých informací, zatím nedošlo ke změně, tak jsou vždy odváděny minimálně z té minimální mzdy. Musí to být, i když ten výdělek je nižší. To znamená, že tam potom ten zaměstnavatel si to od zaměstnance stejně nějakým způsobem musí strhnout, protože ty odvody musí být. Tak to jenom taková poznámka.

Dále bych chtěla upozornit, že se dívám na západ, jak říkala moje paní předsedkyně výboru, paní senátorka Horská, že v západních zemích je vysoká zaměstnanost žen matek na zkrácené úvazky, je to tam zvykem. Nicméně ne vždycky to ty ženy třeba vítají. U nás je trošku jiná tradice, jiná situace, protože máme opravdu velmi vysokou zaměstnanost žen matek, a to systémem všechno, nebo nic. Buď jsou doma do těch minimálně 3 let, což já vítám, vzhledem k péči o děti, aby péče o děti do 3 let byla individuální, nejlépe péče matkou, nebo alespoň individuální, nikoliv v kolektivním zařízení, nicméně pak nastupují na plné úvazky. Zatím se tato situace příliš nemění.

Na co bych chtěla upozornit, tak je to dobrý krok nebo dobré vykročení bavit se o vysokých odvodech pro zaměstnance, a především pro zaměstnavatele, protože odvody na sociální i zdravotní pojištění v naší zemi patří k nejvyšším podle analýz OECD. Skutečně nejvyšším v Evropě. To znamená, že pracovní místa jsou velmi, velmi drahá. A to také komplikuje pracovní trh. Snižování odvodů na sociální zabezpečení, sociální pojištění je v podstatě podstatou důchodové reformy. To je ta důchodová reforma, která již byla přijatá, která byla dobrovolná, což možná mohlo být provedeno jiným způsobem, to znamená ten opt-out, opt-in mohl být obráceně. Ale je to podstata důchodové reformy, jiná podstata ani v podstatě možná není.

Tím, že snížíme odvody na sociální zabezpečení, tedy především na důchodové zabezpečení, tak umožníme těmto zaměstnancům si spořit. Je to jedno jak, jestli ještě k tomu přidáme nějaká procenta na spoření nebo do fondů nebo nějakým jiným způsobem, ale je to jediná možnost. A v té době, kdy byla přijata tato důchodová reforma, kdy nebyla také ideální doba, ona ani ta dnešní doba není ideální, kdežto v dobách, které ideální byly, kdy byla konjunktura, se o důchodové reformě pokud možno vůbec nehovořilo, protože důchodová reforma je vždycky politicky nevýhodná pro ty, kteří ji prosazují. A její dopady můžeme potom vidět v tom vybalancování důchodového systému až za 20 let.

To byla podstata této důchodové reformy. A protože jedna ta generace těch 20 let bude víceméně postižena tím negativním dopadem na ten důchodový v podstatě kvaziúčet, tak bylo třeba doplnit bych chybějících prostředky podle procenta sníženého odvodu sociálního zabezpečení z jiného výběru daní, a to z daní z přidané hodnoty. To se stalo, daň z přidané hodnoty byla zvýšená a od té doby již nikdy nebyla zpětně snížena. To znamená, stát tyto příjmy má a důchodovou reformu nekoná. A to už je mnoho let. Takže toto je jedna taková ukázka, že je to nakročení správným směrem. Já tuto novelu vítám, ale je to takový půlkrok.

Děkuji.

