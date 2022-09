Senátorka Dernerová: Nemůžeme být závislí jenom na Německu

reklama

Děkuji, paní předsedající, pane ministře,

já jsem už preventivně brala navštívenku pana ministra, abych mu mohla když tak mohla poslat konkrétní dotaz, který se týká vlastně jedné školy z Hory Svaté Kateřiny. Tady jenom krátce přecituji vlastně, co je tam trápí a jak narostly vlastně energie a ceny a jaké mají teď obrovské problémy. Takže poslali mi vlastně informaci: „Náklady na elektřinu se proti rozpočtu stanovému na základě skutečnosti roku 2021 navyšují téměř čtyřikrát o 373 % a u plynu je to o 848 %.“ To znamená, že z původních 290 tisíc to vyleze vlastně za elektrické energie 672. A za plyn potom je to 432 versus nynějších 1154. Takže pro tu školu, respektive pro zřizovatele, což je obec Hora Svaté Kateřiny, by to bylo takto likvidační.

Takže jenom jak pan premiér říkal, tuším, že se nakoupí, vláda zajistí ty energie, tak jsem se chtěla zeptat, jestli se to bude nějak týkat i vlastně těchhle těch škol nebo co mají dělat? A pak budu tedy velmi stručná. Mám několik otázek. Chtěla jsem se zeptat, jestli tedy, jak pan premiér tady hovořil o otázce dividend, že by se tedy dividendy neměly vyplácet, tak jestli se vlastně nevyplácení dividend bude týkat i ČEZ, když už si ČEZ dal takové prostě odměny, jaké si dal?

Pak jsem se chtěla zeptat, protože zase nemůžeme být závislí jenom na Německu, tak jestli se chystá plynová propojka mezi Polskem, Rakouskem a dál na jih tak, abychom vyváželi vlastně tu cestu z Německa i touto cestou, která by podle mě byla, nám zajišťovala také větší jistotu a stabilitu? Pak jsem se chtěla zeptat konkrétně na to, jestli se budou uzavírat kontrakty na nákup elektrické energie na 10 či 15 let, protože to znamená větší stabilitu, a ne, jak to Evropská komise zatím protežovala, 60 % energie vlastně na spotovém trhu, to znamená kupovat okamžitě. To vede k nestabilitě a nejistotě.

A další potom vlastně ještě můj dotaz je ten, že vlastně ta cena té elektrické energie, je to jako dobře, že se snížila, protože ty ceny deset šestnáct korun byly likvidační. Teď je to šest, respektive možná sedm, ale vím, že tam v podstatě u nás jedna z elektráren, protože jsem ze Severočeského kraje, vyrábí za 17 haléřů. A vlastně je tady potom takový prostě rozpor mezi tím, co říkal pan ministr Stanjura v otázkách Václava Moravce, že cena se bude odvíjet od výrobních nákladů a k přiměřenému zisku. Takže jsem se chtěla zeptat na toto, jestli ta cena by ještě nešla ponížit na nižší hodnotu? Už asi ne, my jsme to zastropovali na 6 korun, protože vlastně 17 haléřů versus toto je prostě pořád ještě hodně.

Děkuji.

