Senátorka Hubáčková: Je velmi těžké získat souhlasy vlastníků

Děkuji, přeji hezký den vám, pane předsedající, vám, pane ministře, a nám všem. Já jsem v obsáhlé zprávě se nejvíc začetla a věnovala hospodaření, vodě s krajinou, ztrátě vody, která samozřejmě v roce 2018 byla katastrofální, 2020 se to jenom prohlubuje. Chci navázat na poznámku pana předsedy komise o komplexních pozemkových úpravách.

V zásadě jsme od roku 89 se nedostali nikam daleko s nápravou vlastnických vztahů. Hodně půdy se bohužel státem prodalo, takže problém, který nám zůstává, je i realizovat projekty, které obce mnohdy mají na zachycení vody v krajině, ale je velmi těžké získat souhlasy vlastníků aspoň tam, kde je drobná držba, což určitě můj region a jižní Morava je. Nemůžeme ani dosáhnout na komplexní pozemkové úpravy. Dva důvody. Jeden, nedostatek finančních prostředků. Druhý, bohužel i neumožnění využití zákona o komplexních pozemkových úpravách, jak jsme zkusili my, starostové na jižní Moravě. Nemůžeme dosáhnout na podíl 51 % výměry a souhlasu vlastníků k nim, právě proto, že mnozí velcí skoupili a už jsou souhlas k pozemkovým úpravám nedají, protože přes jejich pozemky by mohla teoreticky se realizovat některá protierozní opatření, a zlepšení hospodaření v krajině. Argument, který chceme využít, kterou cestou jsme my šli, to znamená připravit si podklady pro to, abychom mohli žádat o provádění komplexních pozemkových úprav ve veřejném zájmu, a to jsou studie vodní a větrné eroze a jím podobné, nejsou brány na Státním pozemkovém úřadě doposud jako podklad pro to, aby je mohli financovat. Myslím si, že je potřeba vést s ministerstvem zemědělství a s vedením Státního pozemkového úřadu diskusi o tom, aby se buď změnil v zákoně poměr 51 %, nicméně daleko jednodušší cestu vidím v tom, abychom vnímali i poznatky, které máme o tom, jak chybí voda v krajině, jako veřejný zájem, dostali to do povědomí vedení Státního pozemkového úřadu, aby komplexní pozemkové úpravy zahajoval tam, kde je velký zájem obcí, a mají pro to dostatečné podklady.

Jinak tedy ještě jednou k projektům, často slýchávám, nešlo realizovat nebo nebyly vyčerpány některé pozemky, protože nebyly podány projekty. Projekty nelze podat, když nemáte souhlasy vlastníků, na tom někdy to troskotá, proto já program Dešťovka sice vítám, ale beru ho pořád jenom jako doplněk. Dobře, zlepšíme aspoň něco. Ale je to málo. Pojďme se věnovat veřejnému zájmu ve vodním hospodářství, což zase musím konstatovat, ani novela suchého zákona o vodách, tak jak jsme ji probírali i na komisi voda-sucho, stále neřeší zdůraznění veřejného zájmu na vodách. A už ji máme v Poslanecké sněmovně, myslím, že už je v prvním čtení. Děkuji.

