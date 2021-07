Senátorka Hubáčková: Tou peticí nenapravíme nic

reklama

Dobré dopoledne, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Moje vystoupení bude podstatně kratší, protože mělo vést k trošku vysvětlení některých zavádějících pojmů, které tu představitelé petentů řekli. Nejsou tu. Nemám komu co vysvětlovat. Nebyli nebo se zúčastnil jenom některý jejich jiný zástupce na některých výborech, kde jsem o této problematice měla šanci jednat a vysvětlovat, proč nemohu tuto petici podpořit. Ta vysvětlení tady zazněla od zpravodajů a od zpravodajky, takže je nebudu opakovat.

Co ale považuji za velmi zavádějící v té petici, je sám její název. Já jsem dobře slyšela zástupce petentů, kteří říkali, už to podepsalo 36 tisíc lidí, další lidé to podepisovat budou... Ono je to i o tom, že ti lidé neznají do hloubky zákony a chody vodárenských společností. To řekli petenti.

Pak řekli, že 70 procent vodáren provozuje své zařízení špatně.

Ještě navážu na pana senátora Goláně. Dovolím si tu vystoupit, nemám žádné zmocnění, ale ve vodárenství pracuji mnohé roky, jsem z vodárenské společnosti, která je založena obcemi. Ne že nějakou peticí napravíme hospodaření všech vodárenských společností, nenapravíme tou peticí nic. V těch špatných a v těch dobrých, není jich, prosím vás, jenom 30 procent... Velká část těch společností je založena tak jak v mém území na Hodonínsku, Břeclavsku, Vyškovsku, prostě v tom Jihomoravském kraji... Je to majetek většinou obcí. Provozní společnost obcí. Získáváme peníze i evropské. Není pravda, že nejdou do vodárenství evropské peníze. V současné době zrovna stavíme, obnovujeme přivaděč z úpravny vody do řídícího centrálního vodojemu za evropské peníze. Je to o tom, jak si ta společnost nastavila provoz. Jsou-li to obce a města, tak určitě je zase co zlepšovat. Ale není to o tom, že okrádají občana a nevyužívají peníze do obnovy toho svého majetku. Mám informace, že jsou i špatné provozní smlouvy.

Ale určitě tato petice to moc neřeší, naopak. Podíváme-li se na prostřední body, že by mělo dojít de facto vše znárodnit a dát nějakým veřejným společnostem, je pro mě nepřijatelné.

Ještě se vyjádřím k podpisování. Já souběžně s touto peticí jsem měla petici, nebo výbor kvůli kauze, kterou jsme tu taky řešili, a to byla kauza těžby štěrkopísku, jsme měli petici za vodu. A z mého území právě hodně lidí podepsalo tuto petici Voda je život, protože skutečně ji nijak moc nečetli a domnívali se, že je to jenom nějaká další navazující moje aktivita. Takže netroufám si říci, že všichni lidé, co ji podepsali, skutečně věděli, kam petenti směřují. A já se domnívám, že nesměřovali v některých věcech, především v oblasti vlastnictví správným směrem. Pokud jsem to těm "svým" spolupracovníkům na petici za vodu vysvětlila, tak většinou pochopili, kde je ta, dejme tomu, pravda. Skutečně se nebráním přijmout fakt, že jsou některé provozní smlouvy ne úplně dobře, ale zásadně odmítám přijmout fakt, že je to ze 70 %. To v žádném případě ne. Všechny statistiky, které jsou zveřejněny jak na stránkách jednotlivých vodárenských společností, tak nakonec na stránkách ministerstva zemědělství, a vždyť je cena vody usměrňovaná státem. To všechno lze dohledat.

Takže asi z mé strany teď vše. A jenom stojím za tím, že tato petice je nedůvodná, děkuji.

Ing. Anna Hubáčková BPP

senátorka



