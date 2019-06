Senátorka Jelínková: Dřívější odchod do důchodu nebo jeho zvýšení pro ženy za každé vychované dítě

Ženy a maminky je třeba ocenit. Proto v KDU-ČSL dlouhodobě prosazujeme zvýšení důchodů pro ženy za každé vychované dítě nebo dřívější odchod do důchodu podle počtu vychovaných dětí. Obě opatření mají ocenit maminky, které se během života věnovaly svým dětem. (Samozřejmě by se jednalo o tatínky, pokud by oni sami děti vychovávali.)

V dnešní době jsou totiž ženy za výchovu tak nějak trestány - v průměru mají o dva tisíce nižší důchody. Právě kvůli tomu, že měly nižší příjmy vzhledem k péči o děti. Proto chceme rychlé řešení v podobě 500 korun měsíčně za vychované dítě a dřívější odchod do důchodu. Druhý návrh pomůže především ženám, které se dlouho staraly o děti a vzápětí se musely začít starat také o své rodiče.

Který návrh se vám líbí víc?

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



