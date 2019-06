Senátorka Jelínková: Kdyby Charita ČR přestala pečovat o 36 000 pacientů, zaplnilo by to 10 nemocnic

Situace domácí zdravotní péče je na pokraji krize. Kdyby Charita ČR přestala pečovat o 36 000 pacientů, tak by to zaplnilo 10 nemocnic. To je jedna z nejdůležitějších informací, které zazněly na semináři o domácí zdravotní péči, který jsem tento týden pořádala v Senát Parlamentu ČR.

Přesto ministerstvo zdravotnictví odmítlo přidat peníze na domácí zdravotní péči, jak chtěli její poskytovatelé. Podle nich by mělo dát alespoň půl miliardy na platy zdravotních sester, aby je dorovnalo se mzdami v jiných oblastech. Měsíční mzda sestry poskytující domácí péči je totiž zhruba 19 tisíc korun, zatímco loňská průměrná mzda v ČR byla zhruba 32 tisíc.

Není možné, aby měli pracovníci, kteří svědomitě pečují o druhé, o třetinu méně peněz, než je měsíční průměr. Za takových podmínek totiž situace opravdu není dlouhodobě udržitelná.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



