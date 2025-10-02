Senátorka Ludková: Kdo je vlastně pravičák a kdo levičák?

02.10.2025 8:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pojmům levice a pravice.

Senátorka Ludková: Kdo je vlastně pravičák a kdo levičák?
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Kdo nebyl v mládí levičák, nemá srdce, a kdo není v dospělosti pravičák, nemá rozum.

Kdo je levičák a kdo pravičák na naší politické scéně? Kde stojíte vy?

Tuhle otázku jsem dostala pod jedním ze svých předchozích příspěvků, a vzhledem k tomu, že se tady často prohlašuje pravicovým kde kdo, nabízím takové základní vodítko skryté v následujících příkladech:

1) Pokud je pravičák vegetarián, nejí maso. Pokud se za vegetariána považuje levičák, má tendence zakázat maso všem.

2) Pokud se pravičák dostane do problémů, snaží se svůj život zlepšit vlastní aktivitou. Levičák hledá, kdo za jeho neúspěch může a kdo by měl jeho neúspěch zaplatit.

3) Pokud se pravičákovi nelíbí nějaký film nebo televizní moderátor, film vypne nebo přepne na jiný pořad. Levičák požaduje změnu v obsazování rolí nebo moderátorů.

4) Když pravičák nemá rád zbraně, tak si je prostě nekupuje. V té samé situaci požaduje levičák absolutní zákaz zbraní.

5) Pravičák homosexuál nedává svou orientaci na odiv, levičák má potřebu se jí chlubit a požadovat legislativní změny ve svůj prospěch.

6) Pravičák se snaží změnit svůj život vlastní pílí a úsilím, jeho píle končí u něho samotného. Levičák se soustředí na změny těch druhých.

7) Pravičák chce co nejméně zákonů a co nejširší volnost, levičák chce co nejvíc zásahů státu do běžného života.

Pravičák se nad předchozími větami pobaví a zasměje, levičák se bude cítit pohoršen.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
