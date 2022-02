Senátorka Němcová: Nesouhlasím s Václavem Klausem

reklama

Nesouhlasím s Václavem Klausem

Václav Klaus se 23. 2. v televizi Prima vyjádřil k situaci na Ukrajině.

Řekl, že se tam nejedná o ruskou invazi ani o agresi. Že je Rusko otloukánkem Západu a to, co dělá, je způsobeno zoufalstvím, frustrací a beznadějí. Že Putin není hloupý, je to prý racionálně uvažující člověk. Že Rusko po roce 1989 ustoupilo - vycouvalo ze střední a východní Evropy a mělo to být nějak oceněno.

Začnu od konce:

1) Rusko (Sovětský svaz) bohužel nevycouvalo

Ve střední a východní Evropě nemělo co dělat. K této části světa se chovalo jako k válečné kořisti. Morálně, politicky i hospodářsky ji rozložilo a rozhodně z ní nevycouvalo. Nechalo tu své páté kolony, vede proti nám dezinformační válku a dlouhodobě se snaží naši společnost rozvrátit. Stačí připomenout, co se v ruské režii u nás odehrávalo kolem amerických radarů, kolem M. Zemana, kolem Vrbětic, …

2) Putin prý není hloupý, uvažuje racionálně

Viděli jsme zasedání bezpečnostní rady RF. Nejvyšší představitelé v přímém televizním přenosu recitovali jako loutky nacvičené věty. Připomnělo mi to práci sovětských poradců v politických procesech padesátých let u nás. Sergej Naryškin (šéf ruské rozvědky) byl tak vynervovaný, že si svou větu nemohl vybavit a prozradil faktický plán vládce Kremlu: okupovaná ukrajinská území se mají stát integrální součástí Ruské federace. Tímto divadlem udělal Putin ze všech aktérů spoluviníky, kteří stojí a padají s ním, jsou jeho doživotním rukojmím. Nelituji je. Jeho následný hodinový projev si nezadal s těmi Hitlerovskými - pokud jde o samotný slovník, o míru agrese, nenávisti, o snůšku naprostých nesmyslů a manipulaci s historickými fakty.

Pokud V. Klaus mluví o Putinově racionalitě, potom tímto termínem asi myslí to, co já nazývám zločinnou manipulací zaměřenou dovnitř ruské společnosti. Jejím cílem je vzbuzovat nenávist Rusů k Ukrajincům a obecně k Západu. Je třeba na někoho svést hospodářské neúspěchy a mizivé vyhlídky na zlepšení životní úrovně ruských občanů. Je třeba zažehnout jejich „spravedlivý hněv” a za původce všeho doma navršeného marasmu označit vnějšího nepřítele.

Putin prý není hloupý. Řekla bych, že je to horší. Je si jist, že hloupí jsou všichni ostatní. Předkládá nám k uvěření své úspěchy lovce amfor ze dna mořského, je nepřemožitelným hokejovým gólmanem, v judu klátí svalovce na zem jako mouchy, noří se do ledových vod nebo krotí divou zvěř. Nevím, zda tak vyučovali propagandu v KGB, ale vím, že to vše je mimořádně trapné, hloupé a směšné. Jak daleko jsou od těchto obrazů ruského vůdce severokorejské výjevy? Třeba Kim cválající na bělouši na vrcholcích hor za potlesku vyhladovělých, vystrašených a propagandou paralyzovaných lidských bytostí? Nelze bohužel zapomenout ani na M. Zemana na běžkách či v nafukovacím člunu.

3) Frustrované, zoufalé a v beznaděj vržené Rusko - otloukánek Západu

Pokud by se Rusko a Putin dopustili upřímnosti a sebereflexe, museli by říci, že oprávněným zdrojem frustrace, beznaděje a zoufalství je neschopnost ruské reprezentace řídit a zvelebovat svou zemi. Rozvíjet a vzdělávat ji ke svobodě a ctít přitom názorovou pluralitu. Starat se o hospodářství a vytvářet spolehlivé a čestné přátelské vztahy se zeměmi blízko i daleko.

Ale nic z toho nevidím. Vidím systém řízení státu postavený na diktátu prezidenta s podporou generálů a oligarchů. Systém, který vyniká zvláště ve zbrojním průmyslu, ostatní zanedbává. Systém, který vraždí novináře a politické odpůrce a podniká teroristické útoky na území jiných států.

Nevidím žádnou zemi ze Západu, která okupuje některá území Ruska, organizuje proti němu kybernetické útoky a cílenými dezinformačními kampaněmi rozkládá ruskou společnost.

4) Prý nejde o invazi ani o agresi

Na tuto hru se slovíčky nepřistoupím. Rusko podniklo invazi na Ukrajinu již v roce 2014, nyní ji podniklo znovu. Také uznalo samostatnost dvou separatistických republik na ukrajinském území. Tamní loutkové vlády hned další den odeslaly zvací dopisy do Kremlu s žádostí o „vojenskou pomoc”. Opakuje se odporné obracení pravdy v lež. Okupace není pomoc, invaze není vstup mírových jednotek. Rusko není otloukánkem, ale je utlačovatelem, agresorem, jehož hlavním nepřítelem je každý, kdo odmítá vyměnit svou svobodu a suverenitu za vazalství.

A na závěr:

Václav Klaus pomohl ČR ke vstupu do NATO. Jsem mu za to vděčná. Ve světle dnešní ruské invaze na Ukrajinu a ve světle nestoudného požadavku V. Putina na návrat pozice ČR před rok 1997, tedy zpět do vojenské podřízenosti Rusku, je to nejlepší, co mohl udělat. Věřím, že i díky tomu zůstaneme svobodnou a demokratickou zemí.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rusko má času dost, USA ne. Varování ohledně Ukrajiny Miroslava Němcová vyprávěla vtip Podobnou větu si o sobě Miroslava Němcová ještě nepřečetla. Chcípl PES se nepřímo zaměřil na její věk Srabi vyhrožují dětem. Nebojím se vás, vzkazuje Miroslava Němcová. Kolega přidal něco o hovadech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.