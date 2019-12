Ševčík (TOP 09): Pohádka o dobrých chodnících

Když jsme se onehdy bavili s jedním kolegou o komunální politice, nakonec mi tenkrát řekl: „Víš, ono je to v komunální politice z velké části spíš o opravách chodníků, než o pravici či levici.“ Je to hodně zjednodušující pohled na věc, nicméně v tu chvíli mě trklo, že je to vlastně v hrubých rysech pravda.

I když se koalice na radnici může po volbách hledat těžko a mnoho dobrých nápadů může zůstat během volebního období neuskutečněno, přesto může dobrý správce města zanechat po sobě město v lepším stavu, než jaké ho dostal.

Často v předvolebních slibech strany a hnutí slibují velké projekty. To je dobře. Česká Lípa potřebuje myslet trochu ve větším. Většinou se považujeme za malé bezvýznamné město. Českolipané mají málo sebevědomí a hrdosti. Přitom jsme 27. největší město v republice, jen o málo menší, než Mladá Boleslav, Přerov nebo Prostějov a větší než Třebíč, Tábor či Znojmo. Na druhou stranu by dobrý politik neměl zapomínat právě i na projekty malé, jako jsou třeba opravy ulic a chodníků. Nevypadá to sice tak dobře v novinách a nevzbuzuje to velké diskuse a emoce, ale je toho velice zapotřebí a lépe se k tomu nalézá politická vůle napříč zastupitelstvem.

Jsem rád, že současná radnice se o opravy ulic a chodníků stará. Nedávno byly ukončeny opravy v ulici Roháče z Dubé, v současnosti je skoro hotový chodník v Havlíčkově ulici a intenzivně se pracuje na ulici Arbesově. Kromě těchto lokalit v centru města se blíží ke zdárnému konci revitalizace dalších ulic na sídlišti Špičák – Vladimirské a Norské.

V České Lípě je 217 ulic. Každá ulice je jiná a má jiné potřeby. Například na Okružní ulici bydlí více lidí než v celém městě Žandově, zatímco Tržní ulice v centru města má jen 2 stálé obyvatele, za to jí denně projde bezmála celé město několikrát. Některé ulice jsou ovládány chodci, jinými se řítí každý den velké množství aut; některé jsou zároveň parkovišti, druhé lemují aleje stromů. Při každé opravě ulice je třeba těchto specifik dbát. Je také třeba citlivě koordinovat práce. Když už rozkopu chodník, nejlépe si před tím sezvu zástupce všech sítí – elektřiny, plynu, vody, internetu, telefonů – a naplánuji práce tak, aby nikdo z nich v dalších 20 letech opravenou ulici znovu neboural. Poté je třeba uvažovat, jak by měla ulice optimálně vypadat, zohlednit požadavky a trendy i estetiku místa, kde lidé ve městě žijí, aby tam byli spokojení a žili tam rádi.

Kdyby se tedy takto postupovalo, mohly by ulice vydržet v dobrém stavu i 40 let. To je deset volebních období. Tak nám vychází, že každé zastupitelstvo by mělo za dobu svého působení opravit asi 20 ulic. Kdyby se podařilo alespoň to, věřím, že by Česká Lípa byla tím krásným místem k žití. Co myslíte? Které ulice byste opravili co nejdříve, a které se vám zase naopak v současnosti v Lípě nejvíc líbí?

JAN ŠEVČÍK, TOP 09 ČESKÁ LÍPA

Psali jsme: Česká Lípa: Radní schválili plán zimní údržby ŘSD: Veřejné diskuze k obchvatu České Lípy se zúčastnila stovka lidí Ševčík (TOP 09): Pohádka o živém centru města Prokop (TOP 09): Je Česká Lípa lepší místo pro život?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.