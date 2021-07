Sklenák (ČSSD): Průměrný důchod žen je dnes přibližně o 13 % nižší než průměrný důchod mužů

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vám představil pozměňovací návrh, který do systému vložil ministr vnitra Jan Hamáček, vzhledem k tomu, že zde dnes není, tak bych ho tedy rád zastoupil.

Ten návrh reaguje na situaci, kdy průměrný důchod žen je dnes přibližně o 13 % nižší než průměrný důchod mužů, konkrétně v květnu tohoto roku to v absolutní částce činilo 2 207 korun. Tento rozdíl je samozřejmě způsoben především tím, že příjmy žen v ekonomicky aktivním věku byly nižší než mužů, a protože ta návaznost starobních důchodů na odvody je přímo úměrná, tak i ty důchody jsou nižší.

Samozřejmě důvody tohoto stavu jsou různé, nicméně jeden z těch nejzásadnějších je ten, že převážně ženy jsou ty, které pečují a starají se o své děti a jsou s nimi na rodičovské dovolené a poté, kdy se vrátí do práce, tak jen těžko a dlouho dohánějí tu úroveň mezd a platů svých kolegyň, které o ty děti nepečovaly. A řekl bych nejen z jednání komise pro spravedlivé důchody, ale i z jiných fór, kde tato problematika je diskutována, se zdá, že je napříč Sněmovnou vůle s tímto stavem něco udělat. Tím také reaguji prostřednictvím předsedajícího na paní poslankyni Golasovskou, která říká , že to byli oni, kteří tento návrh předkládali již před třemi roky. Já bych tady v tomto případě zde asi nesoupeřil, kdo s čím přišel první a kdo druhý a kdo třetí. Skutečně ze všech těch diskusí je zřejmé, že si politici uvědomují tento stav a je vůle s tím něco dělat. Tady dlouhodobě byly návrhy třeba na daňové asignace dětí vůči rodičům a zakomponování fiktivního vyměřovacího základu např. žen, které jsou na rodičovské dovolené atd. Ten problém, mám-li hovořit za sebe, návrhu KDU-ČSL byl skutečně upřímně v tom, jak to bylo napsáno, protože je také potřeba si uvědomit, kolika lidí se taková úprava týká a v jakém stavu jsou systémy České správy sociálního zabezpečení, které mnohdy neevidují údaje. Když si vezmeme, že musíme připustit, že to výchovné se netýká jen žen, byť převážně půjde o ženy, ale jsou samozřejmě i muži, kteří pečovali o své děti a bylo by diskriminující, pokud by jim to výchovné nebylo přiznáno, ale Česká správa sociálního zabezpečení vůbec neeviduje muže, kteří byli na rodičovské dovolené nebo např. vdovce, kteří pečovali o své děti. A je potřeba na to ty systémy připravit a je potřeba garantovat, že pokud my schválíme nějakou legislativní úpravu, tak bude v praxi proveditelná. A na to já jsem právě vždy upozorňoval, aspoň mám-li mluvit za sebe, tak jsem ty návrhy, které zde byly předkládány, nepodporoval.

Takže tedy ten návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, navrhuje, aby rodič za každé dítě, o které pečoval převážně - tím se myslí tedy mezi těmi rodiči, jestli otec nebo matka, tak ten, který převážně o to dítě pečoval, to znamená v praxi tedy především ten, který s ním trávil větší část rodičovské dovolené - byl oceněn 500 korunami měsíčně ve starobním důchodu za každé takto vychované dítě.

Tolik tedy ve stručnosti představení tohoto návrhu, jinak samozřejmě, tak jak je vložen do systému, tak obsahuje i odůvodnění. Děkuji.

