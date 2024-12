Skopeček (ODS): Ať se nám to líbí nebo ne, kryptoměny ze světa nezmizí

Kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit legislativu, která v těch následujících bodech je obsažena.

Chci podpořit i to, co přinesl Jirka Havránek, kolega Havránek, a to je to, že se doufejme ten časový test a že vznikne právo na to mít bankovní účet pro společnosti, investory a lidi pohybující se kolem kryptoměn.

Byly to koneckonců dvě hlavní překážky, které dlouhodobě lidé z tohoto odvětví a podnikatelé, investoři z tohoto odvětví považují za dvě hlavní překážky proto, aby mohli působit v České republice. Já jsem tady s touto komunitou uspořádal v minulosti myslím si že dva semináře, na kterých jsme právě tuto problematiku identifikovali jako ty největší překážky, které brzdí rozvoj bitcoinu, a respektive kryptoměn, abychom byli přesnější, v České republice.

A v tomto kontextu je třeba si připomenout a zdůraznit, že Česká republika, už to tady zaznělo, je místem, je zemí, ze které pochází celá řada velmi úspěšných lidí a velmi úspěšných firem, které často vyvíjejí velmi sofistikované zejména aplikace, IT produkty, které se týkají, které souvisejí s tématem kryptoměn. A je zřejmé, že z logiky fungování těchto kryptoaktiv jsou to firmy, jak se dneska moderně říká, s takzvanou vysokou přidanou hodnotou.

Ať se nám to líbí nebo ne, ať se to někomu líbí nebo ne, tak kryptoměny ze světa nezmizí. A nezmizí ze světa jenom proto, že se Česká republika bude tvářit, že neexistují, že s nimi nechce mít nic společného. Pokud bychom to dopustili, tak se stane pouze jediná věc. Ti lidé, kteří dneska podnikají v tomto oboru v České republice, ty firmy s vysokou přidanou hodnotou, které kolem kryptoměn v České republice působí, tak změní jurisdikci. Prostě přemístí se do zemí, které kryptoměny nebudou ignorovat, přesunou se do jurisdikcí, které pro ně budou přijatelnější a stabilnější, předvídatelnější a z České republiky odejdou.

Myslím si, že by to byla velká škoda, zvlášť v dnešním světě, kdy poškozujeme tradiční průmysl, který vysokými cenami energií a dalšími regulacemi, který ztrácí svoji konkurenceschopnost. A těžce hledáme další ekonomická odvětví, která by nějakou přidanou hodnotu, ekonomický růst, mohla přinést. Ve chvíli, kdy se v České republice, nechci říct zničehonic, ale překvapivě je tu komunita, která je v tomto sektoru velmi úspěšná, tak je podle mého názoru ji potřeba především podpořit.

To, že stát, respektive že se státní instituce na kryptoměny dívají trošičku skrz prsty nebo se snaží nějakým způsobem o regulaci a snaží se je brzdit, ono je to trošku logické. Protože když se podíváme vlastně na smysl toho, proč ty jednotlivé kryptoměny vznikaly, tak ten důvod je často ten, že investoři, lidé, viděli, jak se některé centrální banky, jak se některé státy ke svým měnám chovají, jak začínají provádět měnovou politiku.

Když se podíváme na to, jakým způsobem se začala měnová politika měnit po velké finanční krizi v roce 2008, tak bylo zřejmé, že tu prostě budou lidé, kteří se nebudou chtít spoléhat pouze na státní peníze, ke kterým se stát a centrální banky chovaly tak, že hrozilo a také se to ukázalo, že přijde po těch netradičních měnově politických nástrojích doba vysoké inflace. Tak jsou lidé prostě, kteří vyhledávají jiné příležitosti a jiné alternativy vůči státním penězům nebo penězům, které jsou emitovány a regulovány a řízeny ze strany centrálních autorit, nejčastěji centrálních bank.

Takže pro mě je ten svět kryptoměn i takovým jakýmsi vzdorem vůči tomu státu, vůči státním institucím. Je to nějaký projev snahy nalézt svobodnou měnu. Jakkoliv přiznávám, a nemyslím si, že se kryptoměny včetně toho nejznámějšího bitcoinu, stanou někdy v dohledné budoucnosti náhradou státních peněz. Jednak si myslím, že to ten stát nebude chtít dopustit a že existuje i celá řada důvodů, proč se tomu tak nestane.

Už jenom z toho titulu, že bitcoin dneska má takovou hodnotu a ty predikce, které jsou očekávané, říkají, že jeho hodnota poroste dál, že by ti lidé, kteří ho drží, byli hloupí, kdyby ho začali používat jako prostředek směny, protože málokdy se připomíná, že peníze hrají několik rolí, nejsou jenom prostředkem směny, ale jsou i uchovatelem hodnoty. A dneska ten bitcoin respektive ta role uchovatele hodnoty u toho bitcoinu samozřejmě převyšuje motiv ho používat jako náhradu měny.

Ale bez ohledu na to, že se pravděpodobně bitcoin standardní měnou nestane, tak není důvod mu v České republice - a ostatním kryptoměnám, abych byl spravedlivý - házet klacky pod nohy, není důvod se tvářit, že neexistuje, když existuje a existovat bude a dál se rozvíjet bude. A je hloupost nějakým způsobem brzdit podnikatelské investorské prostředí, které v České republice na tom může poměrně slušně růst.

To mé vystoupení není žádné investiční doporučení a sám jsem přesvědčen, že do bitcoinu by měli investovat lidé, kteří se tomu věnují, kteří o tom něco vědí. V zemi, kde běžní střadatelé stále nechávají více peněz na běžném případně termínovaném účtu, jsou určitě vhodnějšími investičními alternativami jiné finanční produkty než volatilní kryptoměny, ale to už je jiná záležitost.

Prostě máme tady komunitu, která do bitcoinu investuje, která s bitcoinem podniká, která bitcoin rozvíjí, a byla by škoda o takovou komunitu v České republice přijít. A proto jsem velmi rád, že po těch letech prvotních debat na tom semináři se nám podařilo ty pozměňovací návrhy skutečně dostat sem do Poslanecké sněmovny do třetího čtení a komunitě, která se kryptoměnám v České republice věnuje, dát důvod pro to, aby tu zůstala, aby svoji činnost a podnikání rozvíjela, aby neodcházela někam jinam do zahraničí.

Děkuju za pozornost.