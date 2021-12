Šlachta (Přísaha): O čem se nemluví

reklama

Tajemné zbohatnutí Věslava Michalika. Neprůhledné půjčky z daňových rájů. Soláry. Kyperské firmy. Sponzorské dary pro hnutí STAN. A je toho mnohem víc.

To nám ta nová vláda hezky začíná. Věslav Michalik je těžká váha Starostů a nezávislých, druhé nejsilnější strany nové vlády po ODS. Je místopředseda hnutí, náměstek hejtmanky, bývalý radní, starosta Dolních Břežan a taky příští ministr průmyslu a obchodu.

Asi začnu od začátku. Kde přišel k prvním velkým penězům? Po pádu IPB. Spousta z vás si na to pamatuje, byl to jeden z velkých šoků konce devadesátek. Smlouvu o Poštovní spořitelně zdědila po pádu této banky ČSOB. Do sporu o kontrakt na provozování Poštovní spořitelny za 17 miliard korun mezi touto belgickou bankou a Českou poštou vstupují poradci. Advokát Jansta a jistá poradenská firma CA IB, kterou vybudoval právě Věslav Michalik. Za tuto službu měl dostat 200 milionů korun, které ovšem obratem putují pryč z České republiky.

Tuto transakci v následujících letech řešila policie, protože zde bylo podezření, že smlouva je fiktivní, měla sloužit jen k vyvedení peněz, a měli tak způsobit škodu ve výši nejméně 50 milionů korun.

Bohužel policie nezískala dost důkazů, aby toto všechno prokázala, a kauza tak skončila.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Střih. 9. října 2017. Na bankovní konto, které je psané na Michalika, ale budoucí ministr ho používá společně s manželkou, přistála suma 28 milionů korun.

Jak to vysvětluje samotný budoucí ministr? No posuďte sami, tady jsou jeho odpovědi pro Lidové noviny:

Lidovky.cz: Proč byly ty peníze posílány z Polska?

Michalik: Z Polska? To vůbec netuším, co by mělo být.

Lidovky.cz: A že měly být vkládané na účet v Polsku, a to v hotovosti?

Michalik: To si myslím, že jste v nějaké fabulaci. Samozřejmě to nemůžu vědět. Myslím si ale, že si moje žena půjčila peníze na nějakou velmi krátkou dobu.

Lidovky.cz: Víte, na co sloužily peníze z půjčky?

Michalik: To vím. Byly na nákup farmy, kterou kupoval syn. Přesněji řečeno polností, protože tam žádná farma nebyla. On tam hospodaří. Má tam krávy. Myslím si, že to bylo tak, že si krátkodobě půjčila peníze. Potřebovala je rychle. V ten okamžik jsme tak velký objem peněz neměli likvidní.

Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 12% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7888 lidí

Rok 2021. Majetek Věslava Michalika se dá odhadnout jeho slovy na „něco mezi 500 miliony a miliardou“. Společně s manželkou vlastní firmy, které si od kyperských firem napůjčovaly 117 milionů korun. Michalik říká, že se s nikým z kyperské firmy nebavil, nikoho nezná.

Po nátlaku otočil a přiznal, že majitelem té hlavní kyperské firmy, která mu napůjčovala miliony, je jeho manželka.

Zajímavý obrat. Speciálně vzhledem k tomu, že firmy, co jim půjčovaly, mají naschvál co nejsložitější strukturu a je prakticky nezjistitelné, kdo za nimi stojí.

Já se proto ptám. Proč tak složitě? Proč Michalikova manželka, která vlastní firmu v daňovém ráji, půjčuje složitě miliony korun další firmě, kterou vlastní se svým mužem? Je to proto, aby mohla podnikat v obci Dolní Břežany, kde je starostou její muž? Je to proto, aby se vyhnuli placení daní? Je to proto, aby zakryli původ peněz? Nebo jaký je důvod?

Odpověď na tyto jednoduché otázky nám dluží příští ministr, hnutí STAN a celá nová vláda. Možná se jí dočkáme zítra, kdy má pan Michalik mít vlastní tiskovku, kde má své majetkové poměry vysvětlovat. Podle toho se prý rozhodne i šéf STAN Rakušan, jak to s ministrováním Michalika bude.

Je to všechno? Není. Pan Michalik je také známý svým podnikáním v solárním byznysu, který mu přišel jako skvělý nápad.

Kdyby ale prý věděl, že to bude mít v budoucnu dopad na jeho politickou kariéru, tak by do toho nešel. V jiných solárních firmách byl v dozorčích radách spolu s ruskými podnikateli a vlastníky… ano, hádáte správně, někde na Seychelských ostrovech.

Jeho solární firmy následně sponzorovaly hnutí Starostové a nezávislí.

Dle údajů Hlídače státu v letech 2016 až 2020 poslala Solar Area starostům 1,95 milionu korun, Rodvinov Solar Energy 950 tisíc. Těch darů tam bylo víc, i přes spřízněné osoby.

Samotný STAN o celém problematickém působení a historii svého kandidáta na ministra věděl, udělal si na to dokonce analýzu, která měla varovat před tím, že to může být problém.

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Zázračný plán pětikoalice na covid? Neexistuje Šlachta (Přísaha): Nevím, co Piráti vlastně čekali Šlachta (Přísaha): V roce 2014 byl zrušený tendr na výstavbu 3. a 4. reaktoru v Temelíně Šlachta (Přísaha): Občané ČR si nezaslouží nedůstojné mlžení okolo zdraví hlavy státu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.