Šlachta (Přísaha): Takže žádný „jenom svědek“

Takže žádný „jenom svědek“ v kauze privatizace bytů v Brně. Ale podezřelý přesně tak, jak jsem to říkal. A co na to říká Jurečka, že jeho vycházející hvězda a příští ministr měl ovlivňovat privatizaci v Brně?

Přesně tak. NIC. Jurečka se tváří, že se nic neděje. Jediné, co si byl schopný uvědomit, je že do konce listopadu Hladíka nestíhá jmenovat ministrem, a tak natahuje čas. Z listopadu se proto stal leden. A pak to bude únor, a pak? Pak doufá, že na to všichni zapomeneme.

Ale já na to nezapomenu a budu to pořád připomínat, protože jste prolezlí korupcí! Všichni do jednoho.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



