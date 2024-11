Sláma (Trikolora): Bolševické manýry pražské radnice aneb Rudá záře nad Prahou

V Praze se reguluje, zakazuje a občané jen koukají, možná mnohým to vyhovuje. Já musím konstatovat že jsem překvapen a konsternovaný, jak v našem hlavním městě dochází k posunu k levičáckému myšlení a rozhodování.

PRAHA ZAKÁZALA PUB CRAWLS, ORGANIZOVANÉ NOČNÍ TAHY PO HOSPODÁCH

„Nepřiměřená konzumace alkoholu a rušivé chování spojené s pub crawls mohou vytvářet dojem nedostatku kultivovanosti obce,“ zní jeden z argumentů.

Principiálně, hodnotově je pro mne takové opatření nepřijatelné, zasahovat do podnikání i do svobody jednotlivce je něco pro co bych ruku nezvedl.

Za taková opatření by se nemusel stydět možná Kapek či Štěpán, ale co politici ODS. Tendence zbrklého ochranářství je cesta do pekla. Již jen čekám kdy nám soudruzi na pražské radnici určí policejní hodinu.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

