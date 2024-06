Sláma (Trikolora): Občane nevolíš, zaplatíš!

reklama

Blíží se nám volby do Evropského parlamentu, instituce velmi vzdálené až pro mnohé neuchopitelné, málo srozumitelné a dokonce bych si dovolil konstatovat že mnohému jedinci lhostejné. Lhostejnost k evropským volbám je však nesmírná chyba.

Žijeme v době kdy jsme bohužel přeregulováni, ubývá nám osobní svoboda ale také začíná ve společnosti vznikat negativní fenomén frustrace a apatie. Chápu jisté pohlcení každodenností, problémy bližšími, však si bohužel mnohdy naším nezájmem o věci veřejné opravdu nepomáháme, dovolím si tvrdit že si spíše dramaticky škodíme.

V EU zatím vítězí síly progresivní, které prosazují zelené šílenství, nekontrolovanou migraci, nadvládu Bruselu a které řinčí zbraněmi. O co jde , pokud nezastavíme zelené šílenství, zničíme si průmysl a ekonomiku, dostaneme se tak do sociální pasti. Co by znamenala masivní migrace do České republiky si řekněme narovinu, vyšší kriminalitu. Co by znamenal konflikt s jadernou velmocí nechci ani psát, víme to my rozumnější asi všichni.

Takže pokud nechcete devastaci ekonomiky, nechcete platit více a více za elektrickou energii, chcete se bezpečně pohybovat po ulici, nechcete aby vám nad hlavou létaly rakety. Tak prosím jděte volit, tyto volby jsou důležité. Jděte volit kandidátku SPD - Trikolora č. 3. Občane nevolíš, zaplatíš!

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE