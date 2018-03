Šmída (Piráti): Zeman neměří všem stejným metrem a záměrně rozděluje národ

Člověk by s tím projevem mohl i souhlasit, pokud by zmíněná kritéria platila pro všechny a bylo měřeno všem stejným metrem. To ale v podání Zemana není. Ano, máme problémy se zaujatými médii, ale je úplně vadný vypíchnout jenom hospodářské noviny a českou televizi. Stejným, ne-li větším problémem trpí Mafra, TV Barrandov, Parlamentní listy, Prima, a spousta dalších.

Ano máme problémy s hospodářskou kriminalitou a napojení byznysmenů na politiku, ale zmínit jenom Bakalu a ostatní pominout jenom proto, že jsou s Milošem momentálně zadobře, je ubohost. Obzvlášť , když přímo v sále sedí Nejedlý, Hrdlička, Klaus a podobní šíbři z devadesátých a nultých let.

A celá ta pasáž o hrozbě neonacismu zněla po excesech s Konvičkou a Okamurou vskutku "věrohodně". Takový klasický "doublethink", kdy jsou antifašisté označováni za fašisty a liberálové za totalitáře. Ale černá není bílá a 2+2 není 5. V tomto případě se lež nestane pravdou ani po tísícím opakování. A že to pakuje už celkem velká spousta lidí. Těm doporučuju vyhledat ve slovníku, co je to "kognitivní disonance".

Já vím, že se vždycky říkalo, že "politikům se nedá věřit". Ale stejně mě vždycky znovu rozčílí, když se to některý z nich rozhodne znovu potvrdit.

Ten kdo si už stranu barikády vybral, ten to má jednoduchý. Podle předem vybrané strany buď velebí nebo plive. Ale jak k tomu přijde člověk, kterej se to snaží brát nějak férově a objektivně? Neujíždí na konspiracích o Putinovi ani Sorosovi. Kritizuje agresivitu a rozpínavost Ruska i NATO. Je pro něj stejnej terorista islamista, co odpaluje bomby v metru i zfanatizovanej fanoušek Okamury, co kácí stromy na koleje. Já vím, že ani na fotbale nikdo nefandí rozhodčímu... ale je prostě sakra rozdíl, jestli ten rozhodčí jednomu týmu nadržuje nebo ne. A Zeman není férovej, není ani nestranný moderátor, není prezidentem deseti milionů a ani nechce ten národ stmelovat.A tímhle pomstychtivým, narcistním a selektivním přístupem mě nutí vybrat si svůj hooligans kotel a bez přemýšlení opakovat a nahlas to řvát pořád dokola, ale to já nechci. Já chci férovej fotbalovej zápas, na kterej je radost se koukat, ať už fandíš komukoli.

