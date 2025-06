Smutný (Stačilo!): Zelený bič na obyčejné lidi

Evropa míří do zelené slepé uličky – a obyčejní lidé to mají zaplatit. Už za rok a půl mají začít platit domácnosti povolenky za emise CO2 v cenách plynu, uhlí a pohonných hmot. Pod zástěrkou „záchrany klimatu“ se chystá největší přerozdělování bohatství od chudých směrem k bohatým za poslední dekádu. A Česká republika? Mlčí, nebo rovnou kolaboruje.



V květnu vyskočily ceny emisních povolenek prudce nahoru. Co to znamená? Vyšší ceny plynu, vyšší ceny benzínu, vyšší ceny uhlí. Rodina s plynovým topením si podle odhadů připlatí až deset tisíc korun ročně. Za litr nafty nebo benzínu zaplatíme minimálně o 3,50 Kč víc, některé odhady však uvádějí i čísla blížící se k desetikorunám. To není strašení. Zatím nikdo nedokáže s jistotou říct, jak moc bolestivé to bude. Jedno je však jisté, pokud neexistuje zastropování, tak to bolet bude hodně. A to vše v době, kdy inflace vyčerpala úspory a lidé obracejí každou korunu. Důsledkem bude mimo jiné opět zdražení výrobků a služeb a roztočení nové inflační spirály.



Zatímco si elity v klimaticky neutrálních kancelářích plánují uhlíkově neutrální budoucnost, lidé na vesnicích nebo v menších městech si lámou hlavu, čím letos zatopí. Elektřina? Drahá. Plyn? Ještě dražší. Uhlí? Zanedlouho luxus. Dřevo? Pokud nemáte nejnovější typ spalovacího kotle, zapomeňte. Zákazníci, kteří nemají na tepelné čerpadlo za půl milionu, se mají podle Bruselu asi ohřát ideologií. A do toho vstupují další již schválená nepříjemná nařízení, která mají dopad na nejchudší. Zmínil jsem povinnou výměnu starších spalovacích kotlů, které v mnoha případech mohly ještě několik let sloužit, aniž by byly zásadním problémem pro životní prostředí. Kde mají senioři vzít stovky tisíc korun, když dotace jsou omezené, mají spoustu podmínek a nejsou pro každého?



Greendeal není plán pro obyčejné lidi – je to plán pro byznys a banky.



Evropský Zelený úděl (Green Deal), jak ho dnes známe, nemá za cíl zachránit přírodu. Pokud zatím neexistují celosvětově akceptované ekologické cíle, je to jen o obrovských investičních příležitostech pro korporace, o dotacích na nové technologie, které si obyčejný člověk nemůže dovolit. Povolenky nejsou motivací – jsou trestem. Ne pro bohaté, ale pro důchodce, zaměstnance, živnostníky. A také trestem pro evropskou ekonomiku, která se v rámci globální soutěže kvůli vysokým cenám energetických vstupů stane ještě méně konkurenceschopnou.



A co na to česká vláda? Slabý hlas, polovičaté výmluvy. Místo aby se postavila za občany a řekla dost, navrhuje maximálně roční odklad. Ale za rok bude situace ještě horší – emisní spekulanti už vědí, že přijdou domácnosti, a tak se ceny šroubují výš. Známe, jak to již v minulosti několikrát dopadlo, když současná vláda řekla, že „nenechá nikoho padnout.“ Jen si vzpomeňme na realitu.



Řešení? Sociálně spravedlivá energetika, ne pokuty za to, že topíme a jezdíme do práce.



Hnutí Stačilo říká jasné NE emisním povolenkám pro domácnosti. Stát má chránit své občany, ne je trestat za to, že nemají peníze na soláry a elektroauta.



Navrhujeme:



• Zastavení zavedení emisních povolenek pro domácnosti.

• Zdanění nadnárodních firem, které se na emisním trhu obohacují.

• Podporu pro energeticky chudé domácnosti – ne formou dotací, ale spravedlivých cen.

• Státní kontrolu nad strategickými energetickými zdroji.



Nenechme si vnutit, že přestupkem je žít běžný život. V hnutí Stačilo věříme, že ekologická opatření mají být spravedlivá a že ochrana klimatu nesmí být důvodem k dalšímu ožebračování občanů.



Zelená politika nesmí být červenou kartou pro obyčejné lidi.



Ing. Bohumil Smutný

Kandidát hnutí Stačilo do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji

Ing. Bohumil Smutný KSČM

Zastupitel Jihomoravského kraje za STAČILO

