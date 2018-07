Šojdrová (KDU-ČSL): Lidé by měli mít možnost hlasovat v evropských volbách korespondenčně

Takzvané korespondenční hlasování je jedním z nástrojů, který by mohl pomoci zvýšit účast voličů ve volbách do Evropského parlamentu. Česká legislativa jej momentálně neumožňuje u žádného typu voleb. Rada EU ale tento typ hlasování členským státům doporučuje.

„Vítám toto rozhodnutí o reformě volebního práva v EU. Sama vím o několika případech Čechů - studentů i pracovníků žijících v jiných členských zemích, kteří chtějí hlasovat pro „své“ české europoslance. Nespokojí se s kandidátkou, která se jim nabízí v členské zemi aktuálního pobytu,“ konstatuje europoslankyně Michaela Šojdrová.

Korespondenční hlasování by mohlo být zavedeno ve všech členských zemích. Momentálně je systém nastavený tak, že lidé žijící v zahraničí můžou hlasovat jen pro kandidáty té země, ve které se aktuálně nacházejí. Pokud by byla zavedena volba „na dálku“, pro voliče by to znamenalo zásadní změnu. Ze zahraničí by mohli poslat hlas kandidátům ze „své“ země. Čech žijící v Itálii by tak nově mohl hlasovat pro kandidáty za Českou republiku. Doporučení Rady EU se opírá také o zkušenost, že velmi mnoho občanů EU, včetně českých, pobývá i mimo EU, např. ve Švýcarsku, v USA a dalších zemích, odkud zatím nemají možnost ve volbách do EP volit.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že se prohlubuje propast mezi institucemi EU a občany, což se projevuje i v klesajícím zájmu o volby do EP. Velmi nízká účast je zejména v některých členských zemích. V minulých volbách činila v ČR pouze 18,2 %, což bylo o celých 10 % méně než v předešlých volbách v roce 2009. Drobná změna spočívající v zavedení korespondenční volby by mohla mít pozitivní dopad na zvyšování volební účasti ve volbách do EP a současně by mohla inspirovat i zákonodárce Parlamentu ČR, aby prosadili korespondenční hlasování jako jednu z možností.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



Vzhledem k doporučením Benátské komise neměnit volební legislativu v době kratší než rok před konáním daných voleb, by se tato změna pravděpodobně netýkala příštích voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.

„Budu v této věci adekvátně interpelovat Vládu ČR, aby na základě vládní novely volebního zákona zavedla tento typ hlasování pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Nikomu to neuškodí a mnoha našim krajanům žijícím a pracujícím v jiných členských zemích ulehčí výběr kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu,“ dodává Michaela Šojdrová.

