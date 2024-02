Šojdrová (KDU-ČSL): Protesty. Chápu, ale zemědělství může za 14,3 % emisí skleníkových plynů v EU

reklama

Protesty zemědělců se šíří Evropou.

Frustraci zemědělců chápu. Jsou na ně kladeny stále nové nároky v souvislosti s dopadem klimatických změn, a bohužel, Evropská komise se zemědělci o návrzích nekomunikuje a nekonzultuje je s nimi.

Se zemědělci se setkávám pravidelně, proto jsem už vloni na podzim požadovala zrušení zbytečné byrokratické podmínky, která vyžaduje, aby byl minimální podíl orné půdy vyčleněn na neprodukční plochy nebo prvky. I to je jeden z důvodů, proč zemědělci nyní protestují.

O situaci farmářů v EU budeme debatovat v Evropském parlamentu a já jsem připravena dál tlačit na Evropskou komisi, aby pravidla pro zemědělce změnila a zjednodušila. Je dobře, že Komise už teď dává první návrhy v reakci na protesty.

Evropská komise navrhla opatření na částečné omezení dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny a větší flexibilitu u pravidel týkajících se nevyužité půdy. Navrhuje také prodloužit pozastavení dovozních cel na ukrajinský vývoz o další rok, respektive do června 2025. Ursula von der Leyen dnes oznámila na plenárním zasedání EP, že stáhne návrh na zákaz pesticidů.

Do médií také uniklo, že Komise hodlá upustit ve svém plánu snižování emisí do roku 2040 od konkrétních zmínek o snižování emisí v zemědělství. Podle návrhu, který unikl do médií byly vypuštěny požadavky zahrnující zmínku o možném snížení emisí v zemědělském sektoru o 30 % v letech 2015 až 2040.

Právě u posledního bodu, který ještě není oficiální, jsem se už setkala s reakcemi, že: “zemědělství odpovídá za:

1,4 % HDP EU

4,2 % zaměstnanosti v EU

14,3 % emisí skleníkových plynů v EU

A dostává dotace ve výši přibližně 30 % rozpočtu EU.”

Jsou to ale právě farmáři, kdo krmí 100 procent našich občanů. Proto jim musíme naslouchat, pozvat k dialogu a společně si určit reálné cíle. Komise nesmí rozhodovat jen tak od stolu, ale musí jít mezi zemědělce a zjistit, co je v silách zemědělců a co už je jen zbytečná byrokracie nebo nesplnitelný závazek.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



