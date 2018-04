Somr (ODA): Konec karenční lhůty podle Babišovi vlády? Experiment bez domyšlených dopadů

V Občanské demokratické alianci nejsme příliš naklonění návrhu řešení, které představila vláda Andreje Babiše a sice že by zaměstnavatelé platili 1.-11. den nemoci místo současných 4.-14. den nemoci.

Vzhledem k tomu, že u krátkodobé nemocnosti jsou nejčastější absence v délce 4–5 dnů, znamenalo by to výrazný nárůst finanční zátěže zaměstnavatelů.

Domníváme se rovněž, že tento způsob řešení povede k nárůstu absencí a bohužel i ke zneužívání této možnosti k absencím, jejichž příčinou ve skutečnosti nebude nemoc. Zároveň si uvědomujeme, že řešení, kdy by zaměstnancům vyplácel náhradu stát, by vedlo k podobným důsledkům. De facto je to pouhé přetahování o povinnost platit, a ne řešení skutečného problému.

A nemáme-li řešení, nechoďme do experimentů, jejichž důsledky neznáme. V takové situaci je nejlepší zachovat stávající stav a hledat dlouhodobé řešení.

Zdeněk Somr

Místopředseda Občanské demokratické aliance

Převzato z profilu.

