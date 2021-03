Stanjura (ODS): Nejsme zlobbovaní!

reklama

Já musím důrazně odmítnout slova Radima Fialy, že jsme zlobbovaní. Mohl bych použít hezké české přísloví "podle sebe soudím tebe". A musím odmítnout, že to je předvolební rétorika.

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 1865 lidí

Jestli si fakt myslíte, že voliče nějakým zásadním způsobem zajímá debata, ve které padají výrazy jako kvantitativní uvolňování, monetární politika a podobně, tak to určitě není voličské téma a nemá to s volbami nic společného. Ty naše základní obavy jsme opakovaně vyjadřovali v průběhu druhého a třetího čtení a já je nebudu opakovat. Před chvílí to vlastně shrnul pan poslanec Skopeček. Nám tedy nejvíce vadí ta možnost nakupovat ty privátní dluhopisy a o tom se přeme. Je to podle mě legitimní souboj argumentů pro a proti. Prosil bych, abychom u tohoto zákona neřešili výroky pana premiéra. Není to součástí toho zákona, nechme si to na interpelace nebo na jiné možnosti, pak tu debatu odvádíme od té podstaty a podstata je, že se obáváme, že Česká národní banka může příliš tisknout peníze a riskantně nakupovat privátní dluhopisy. To jsou naše základní výhrady, které jsme tady opakovaně vznášeli a nekomentujme každou větu Andreje Babiše. On je schopný dneska říct, že to neřekl a zítra to zase zopakovat a pozítří říct, že to myslel jinak a popozítří zase říct, že to tedy tak myslel. To nemá žádnou cenu.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Vláda v přípravě na covid selhala. Celou věcí se musí zabývat Sněmovna Stanjura (ODS): Dostatečné testování a zrychlení očkování je jediná cesta, jak můžeme pandemii porazit Stanjura (ODS): Příspěvek 370 Kč denně zaměstnancům v karanténě je dobrým kompromisem Stanjura (ODS): Vraťme se k testování a bavme se o malých firmách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.