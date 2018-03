Stanjura (ODS): Pan premiér v demisi tu vystupuje, jakoby byl v minulém volebním období v opozici

Děkuji za slovo. Někdy je to těžké na takový ten pel mel reagovat, tak já zcela překvapivě pro pana premiéra v demisi - on to nemá rád, tak já to budu říkat (pobavení) - nebudu mluvit ani o StB, ani o Slovensku, ani o Čapím hnízdu, vrátím se k tomu základnímu, s čím jsem vystoupil už poprvé. my se v té debatě naprosto míjíme. I to navržené usnesení o tom, co by neměla dělat kterákoliv vláda bez důvěry nebo v demisi, a vy teď říkáte: Kromě toho, že se nechápeme v tomhle, tak, pane premiére v demisi, protože pan předseda Fiala musí řídit schůzi a nemůže k mikrofonu, poslouchejme se dobře, když říká, že neumíme vyjednávat, byla to kritika směrem k bývalé vládě. Můžete si pak ověřit, ale pan předseda Fiala mě požádal, ať to řeknu. Nebylo to mířeno na vás. (Premiér Babiš: Tak to se omlouvám.) Nebylo to mířeno na vás. Tak se přeme o tom, co řekneme a co skutečně myslíme. Já myslím, že to tím můžeme uzavřít.

Teď k tomu hledání programových shod. Já za nás říkám, že prostě nebudeme vytvářet expertní týmy na programovou shodu s komunisty a s ANO, protože to nemá žádný smysl. My a komunisté, to je prázdná množina. A pokud máte programové týmy s komunisty a my jsme vám to poctivě řekli, tak pro nás tam žádný prostor není a v se té honby o nejlevnějšího koaličního partnera prostě účastnit nebudeme. Na tom není nic špatného a my jsme se vám snažili poctivě vysvětlit, že nemáme mandát od svých voličů, abychom podporovali jednobarevnou vládu ANO případně vládu, která hledá programovou shodu s komunisty.

A když jsem říkal, že se míjíme v té debatě, tak když my říkáme, že vláda by měla být zdrženlivá, není vůbec, a to je velmi podstatné, obrana a ochrana konkrétních lidí. Není! Pan premiér v demisi tady jmenoval tři jména: šéfa pošty, CzechInvestu a teď nevím, kdo byl ten třetí - a šéfa GIBSu. Řekněme si fakta. Kdy tito lidé přišli do funkcí? V minulém volebním období. Kdo byl vládní strana mimo jiné, druhá nejsilnější? Hnutí ANO. Takže všichni tři přišli do svých funkcí, o kterých mluvíte, v době, kdy my jsme byli v opozici. A tady je zase ten problém. Andrej Babiš podle mě chápe vládu takto: V čele stojí generální ředitel České republiky a pod ním je 14 nebo 15 odborných ředitelů, kteří zodpovídají za ten svůj konkrétní úsek - sociální věci, zdravotnictví, finance a takhle bych mohl vyjmenovat všechny ministry.

Ale takhle ústava postavená není. Vláda rozhoduje ve sboru. Za každé rozhodnutí vlády... (Premiér něco namítá mimo mikrofon.) Pan premiér v demisi říká, že to je špatně. Tam je kancléřský systém. Až budeme mít kancléřský systém, tak se o tom bavme. Mluvíme o české ústavě. A dnes si pan premiér v demisi vystupuje, jakoby byl v opozici v minulém volebním období. To by bylo naprosto oprávněné, například i personální rozhodnutí. Ale on kritizuje sám sebe. A řekněme si, a já tomu rozumím, má to koaliční partner, není to jednoduché v rámci koalice prosadit. Tomu všemu rozumím, také jsme seděli v koaličních vládách, takže věřte, že tomu rozumím velmi dobře.

Ale podíval jsem se do našich stenozáznamů. A v minulém funkčním období je pravda, že hnutí ANO přišlo s podnětem v Poslanecké sněmovně, že budeme řešit situaci v České poště. Použili dnes tak kritizovaný institut mimořádné schůze. Svolali mimořádnou schůzi, a my jsme byli připraveni hlasovat pro program, protože logicky opozice chce kontrolovat vládu, Ministerstvo vnitra včetně podřízené České pošty. Ta schůze byla zahájena 1. října 2015. Staronoví poslanci ví, kdy to skončilo, ale kvízová otázka pro nové členy Poslanecké sněmovny: Víte, kdy byla ukončena ta schůze? Nikdy. Nikdy. V rámci koaličního klidu na práci tady proběhlo pár přednostních vystoupení, pak to bylo přerušeno, a tím to skončilo. Ty body se jmenovaly Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, a to tam byl ten ředitel bez důvěry, kterého odvolal ministr bez důvěry, a druhý bod byl: Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny a tak dále. Kdyby to hnutí ANO myslelo vážně, mohlo prosadit s opozicí program této schůze, mohlo navrhnout usnesení, možná i vyšetřovací komisi. Protože se to ale z koaličních, vnitrokoaličních a politických důvodů nehodilo, tak tady kolegové udělali ty, ty, ty, svolali jsme schůzi, a pak jsme se někde vzadu domluvili, že ta schůze nikdy neproběhne a neskončí.

Tak jak dneska máme poslouchat vážně: Ta pošta, to je skandál, ten ředitel, to je skandál. Ano, možná máte pravdu. Ale ten ředitel byl jmenován za vaší vlády a vy jste od října 2015 do skončení funkčního období října 2017, to je za dva roky, 24 měsíců, nebyli ochotni tento problém projednat na půdě Poslanecké sněmovny. Tak si nestěžujte na nás. A my chráním instituce a nechráníme konkrétní lidi. Všechna jména, která padala, přišla do svých funkcí za minulé vlády ČSSD, ANO. ANO nebylo v opozici, ANO bylo ve vládě, aby bylo jasno. a KDU. Musíme být spravedliví. A myslím, že nám potvrdíte, že jsme tepali a plnili jsme funkce řádné konstruktivní opozice vůči všem třem členům koalice. Takže ta kritika je vlastně do vlastních řad. Tak nám neříkejte.

Všimněte si, že ve své argumentaci nepoužíváme personální změny, které provedla Sobotkova vláda poté, co získala důvěru Poslanecké sněmovny. A teď můžeme volit slovesa, domluvila se na odchodu, přijala rezignaci, vyhodila, vyčistila mnohé lidi, kteří přišli za naší vlády do svých funkcí. Ano, my o tom nemluvíme, protože je to právo vlády s důvěrou, a my tento princip ctíme a jedno, jestli jsme ve vládě nebo v opozici. Proto říkám, že se míjíme v té debatě.

Pan premiér v demisi říká, že vláda nedělá nevratné kroky, ale k jednomu se chystá, minimálně k jednomu. A je to v zahraničně politické oblasti. Já jsem byl rád, že jsme spolu s hnutím ANO v minulém funkčním období zabránili ratifikaci fiskálního paktu nebo fiskál kompaktu. Ano, zabránili jsme tomu společně, ODS a hnutí ANO a byli jsme rádi, že jsme našli stejnou argumentaci nebo podobnou argumentaci (nesrozumitelné). Nyní pan premiér v demisi dvakrát zajede do Bruselu, už je z něho evropský státník, a už předkládá k ratifikaci fiskál kompakt. To by mohl být vratný krok, a je to jedna z věcí, které by vláda bez důvěry neměla činit. Pokud by vláda s důvěrou předložila, má na to plné právo, je to plně legitimní a ... (Premiér Babiš namítá mimo mikrofon, že jsme poslední v Evropě.) Ale máme pravdu. Jsme poslední v Evropě, ale máme pravdu. Vzpomeňme si na velmi častou a velmi oprávněnou kritiku Andreje Babiše vůči Bruselu. A v tom se v mnohém shodujeme. Argument, že jsme poslední, nemá žádnou váhu. Nemáme se přece rozhodovat proto, jestli jsme první, druzí, třetí, čtvrtí, dvacátí osmí, bez Británie dvacátí sedmí, ale máme se rozhodovat podle toho, zda to je nebo není podstatné a přínosné pro občany České republiky. A my jsme přesvědčeni, že ne. Takže je jedno, kteří jsme v pořadí. To je ten věcný přístup opozice. Posuzujeme ty zákony, smlouvy podle toho, co je uvnitř a ne jestli nás někdo kárá, že jsme poslední, předposlední nebo první. To nemá žádný smysl.

A pak bych chtěl požádat pana premiéra, a teď nepoužiji tu demisi, opravdu bych chtěl požádat pana premiéra, pana Andreje Babiše, aby se nepřipojoval k osobním útokům na konkrétní novináře. Před chvílí ve svém projevu jste jmenoval jednoho komentátora. Osobně jste na něho zaútočil. Je to zbytečné. Věřte, že všichni z nás občas máme pocit, že nám křivdí, že nepíšou pravdu, že to tak není. To se může klidně stát. Ale nepřipojujte se, pane premiére, k těm, kteří to dělají. Není to správné. A pokud v projevu jako předseda vlády vystoupíte v Poslanecké sněmovně, opravdu vás prosím, nedělejte to. Není to dobře. A když budeme mluvit o rozdělování společnosti, tak to skutečně rozděluje společnost. A podle mého osobního názoru je to i velmi nebezpečné. A jenom podotýkám, že ten novinář, o kterém jste mluvil, já to jméno tady nevyslovím, je levicový komentátor, tak nemůžu být obviňován z toho, že je to člověk, který je názorově blízký pravicové politice nebo našim programovým bodům a našim programovým prioritám. Tak to skutečně není. Ale o to vůbec nejde. Já myslím, že je to zbytečné, a že bychom si to měli odpustit všichni. Děkuji.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



autor: PV