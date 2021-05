Stanjura (ODS): Vítěz chce vše místo toho, aby se rozumně domluvil

reklama

Já bych navázal na pana poslance Dolínka. Je to ostuda sociálních demokratů a hnutí ANO. Vy jste ve vládě a vy tady pláčete, že jste si nezařadili nějaký bod na program jednání. My bychom ho rádi podpořili.

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 96% Neodvádí 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7213 lidí

Ale ta debata sklouzla úplně někam jinam. Vůbec nemluvíte o té podstatě věci. Podstata věci je, že většina chce všechno. Chce vyhrát deset nula. A teď máme náhradní debatu, jestli to deset nula bude tajně nebo veřejně. Je to náhradní debata.

Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip. A když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk. Jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte. Tolik k té debatě. Ale debata je přece úplně o něčem jiném. Proč chcete vyhrát deset nula? Proč chcete všechno? Není to rozumné.

Opakovaně jsme volali po debatě. Já nebudu říkat informace z interních jednání, které jsem vedl. Nicméně když to zjednoduším, aniž bych někoho citoval. Na přímou otázku, máte zájem se dohodnout, zněla odpověď - ne, máme většinu, nazdar. Proto tak dlouho se nedostaneme k volbě. Protože nemáme jinou šanci na to upozornit, že vítěz chce vše - a nemá vše - ale chce vše, místo toho, aby se rozumně domluvil.

V té množině kandidátů, kteří jsou v tomto kole, bylo bezesporu dost dobrých kandidátů, na kterých mohla být shoda napříč vládními opozičními stranami. Ale vy jste řekli ne, máme dost, chceme všechno. A v tom je ten problém. Ne v tom, jaký bude způsob volby. Tak si to přiznejte. Chcete vše, nám se to nelíbí, uděláme všechno proto, abyste vše nedostali. Pravděpodobně to dostanete, ale nakonec vás to doběhne. (Předsedající upozorňuje na čas.) Není to vůbec rozumné. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Ministryně vymyslela světový unikát, o kvalitě zdravotní péče rozhoduje počítačová myš Stanjura (ODS): Situace je vážná. Brexit a občanky klidně snesou odkladu, Liberty Ostrava ne Stanjura (ODS): Takto se odpovědná vláda nechová Stanjura (ODS): Vláda za sedm let nevytvořila žádné rezervy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.