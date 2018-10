Štěch (ČSSD): Děkuji všem voličům, kteří přišli volit v prvním i ve druhém kole

Gratuluji vítězům senátních voleb, děkuji za účast všem poraženým. Je jasně vidět, že ODS po letech propadu nabírá na síle. To podle mého názoru svědčí o tom, že její přítomnost v opozici vnímají voliči pozitivně. Děkuji také všem voličům, kteří přišli volit v prvním i ve druhém kole. Bohužel se opět prokázalo, že mnoho lidí o druhém kole voleb neví, protože nedostanou volební lístky do svých schránek. Náprava, kterou jsem v tomto smyslu navrhoval, však nenašla dostatečnou podporu. Pevně věřím, že v následujícím funkčním období bude Senát pracovat pro občany a zůstane nadále zárukou stability a ústavnosti. Poslední schůze v tomto funkčním období začíná tuto středu ještě v původním složení – končící senátoři mají mandát až do 20. října.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

