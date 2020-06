Štěpánek (Trikolóra): Abyste tomu rozuměli

reklama

Však se mu také plným právem dostává posmrtných poct. Dokonce i americký demobloček pokleká v Kapitolu. A pokrokoví umělci jej v rámci streetartu malují na stěny domů s andělskými křídly.

Byl kdysi jeden kontinent, který se jmenoval Afrika. Žili tam lidé. Různí lidé. A měli různé zvyky. Jedni lidé chytali druhé lidi jako zvířata a prodávali je dalším lidem do otroctví. Ale takhle napsané to už nikoho nedojímá. Aby to mělo správné grády, musí se příslušné sdělení přeložit do dnešního jazyka, nejlépe přes moderní novodobý překladač do politicky korektního newspeaku, rozuměj do moderní politicko-mediální novořeči.

Proto buďme absolutně důslední a prožeňme ono sdělení moderním překladačem do politicky korektní novořeči. Stejná věta by pak mohla znít třeba takhle: Afroarabové a Afroafričané chytali budoucí Afroameričany jako nějaká zvířata a prodávali je zločinným Euroameričanům do otroctví.

Pak čas oponou trhnul, nastala móda omlouvat se, ponižovat se, kát se, plazit se, poklekat a vůbec dělat ze sebe idioty. Takže současný stav se dá novořečí popsat asi takhle: Euroameričané a Euroevropané se nyní omlouvají Afroameričanům za to, že Afroafričané a Afroarabové je, rozuměj budoucí Afroameričany, lovili jako zvířata a prodávali je do otroctví.

Sdělení je ovšem potřeba myšlenkově dotáhnout ke správnému pokrokovému vyústění. Takže: A to vše nyní Afroameričany opravňuje k tomu, aby jiným Afroameričanům i Euroameričanům vypalovali domy a obchody, ničili vše, na co přijdou, a kradli jako straky. Pokrok nezastavíš a postaru nelze žít. Kupředu, levá!

Jiné příběhy je ovšem v rámci pokroku neradno připomínat. Kupříkladu to, že Arabové prodávali do otroctví také Evropany, nemluvě o sexuálních otrokyních, kterých byly v Orientu plné harémy, za což se kupodivu nikdo neomlouvá, nekaje ani nepokleká, ba ani se omluvy nedožaduje. Nebo že otroctví do nedávna kvetlo také v zemi pošahaným lidskoprávním aktivistům nejmilejší, rozuměj v teokracii jménem Tibet.

Pokrok prostě nezastavíš. A tak kriminálník už není kriminálník. Má to přece neochvějnou logiku. Za to, že je kriminálník, nemůže on sám, nýbrž my ostatní. Pokud tedy máme tu špatnou barvu kůže. Vítejte v krásném novém pokrokovém světě!

