Štěpánek (Trikolora): Kdyby platilo kdyby...

Pokud se podíváte na počet preferenčních hlasů předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové, která kandidovala ze třetí příčky, je to docela realistické tvrzení.

Svádí to k jiné matematické úvaze. Žádná kdyby samozřejmě ani v politice neplatí, ale kdyby to lidé, kteří spolu na jedné kandidátce šli do sněmovních voleb v roce 2021, zopakovali i v letošních volbách do europarlamentu, sáhli by si Trikolora Zuzany Majerové, PRO Jindřicha Rajchla a Svobodní Libora Vondráčka společně na šest procent.

Jenže to by předtím Rajchl musel skousnout, že při volbě předsedy Trikolory v roce 2022 tahala Majerová za delší konec, a Svobodní by se od Trikolory nesměli distancovat jen proto, že Trikolora za situace, kdy alternativou ve druhém kole prezidentské volby byl komunistický rozvědčík, otevřeně podpořila Babiše.

Ale neberte tuhle úvahu nijak vážně, je to jen hra s čísly. Žádná kdyby opravdu neplatí.

