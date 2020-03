Štěpánek (Trikolóra): Není nutno, není nutno aneb Hlas lidu, hlas boží

Zdeněk Svěrák zapěl z obrazovky České televize, že „není nutno, není nutno“, já o tom něco napsal a takhle na Facebooku někteří reagovali. Asi by si to měli přečíst i v České televizi.

Není nutno, není nutno, abyste tomu rozuměli.

Buď je to tak, že „Ten, který si se svým národem nerozumí“ se nacpal do „Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem“, aby si tam zapěl, že „není nutno, není nutno“, anebo je to tak, že „Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem“ si „Toho, který si se svým národem nerozumí“ pozvala, aby si tam zapěl, že „není nutno, není nutno“.

Ať tak, anebo tak, oba, jak „Ten, který si se svým národem nerozumí“, tak ta „Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem“ mají rádi peníze toho národa, se kterým si nerozumí a na který kašlou. A to je také jediný důvod, proč se národu vnucují, ačkoli si s ním nerozumí a kašlou na něj.

Už tomu rozumíte, proč není nutno, není nutno?

Milá Česká televize, strč si tyhle kreatury..., no však víš kam. Zpívat na povel „není nutno, není nutno, hlavně nesmí býti smutno“ v časech, kdy všude po světě umírají lidé, to může vymyslet jen dokonalý dramaturgický bezmozek. Tvůj problém, milá televize, je, že takových vás je tam celý barák.

Hlas lidu, hlas boží

Já na tyhle lidi mám už alergii. Nemám chuť je slyšet, vidět. Nejdříve polovinou národa pohrdají, dehonestují, a pak se tváří jako hrdinní sjednocovatelé s pocitem, že bez nich by to národ nedal.

Milion úchylek s rouškou, a to jsem ho dříve ráda. Teď už si nepustím ani Cimrmany.

Bude otravovat do poslední koruny. Vidět ho mi už činí potíže.

„Pitomí vesničané“ s ním zpívat nebudou. Ten člověk je bezpáteřní.

Ten pán, co uměl za socialismu rozesmívat republiku, nám zdegeneroval na úroveň vojína Jasánka.

Nenávistný lidumil najednou miluje nenáviděné.

Ti, kteří nedávno vykřikovali na náměstí svůj nesmírný stud za "češství" a stále se oháněli odchodem za hranice, nám nyní káží o vlastenectví a soudržnosti.

To je to správné slovo. Vnucují. A vnucují se i herci, kteří si se svým národem nerozumí a považují ho za hloupý (hlavně ten vesnický, viz. Gajslerka) a "poučují" proč nosit rousku. A já přepínám, protože jim to vůbec nevěřím.

Pan Svěrák by měl brzdit v těch hloupostech, kterými se chce pouze zviditelnit. Spousta Čechů to vnímá úplně jinak než on.

Šašek.

K smrti komunismem vyděšení pozdní disidenti s typickými bolševickými tendencemi. Nic víc, nic míň.

Děkuji všem komediantům, všem těm samozvaným elitám, rádoby morálním vzorům, že se takto dobrovolně odkopávají. Mám díky tomu představu, co tito ve skutečnosti jsou zač. Mám i díky nim dobrý přehled o tom, koho si můžu vážit, kým pohrdat, koho jen tak bezemočně ignorovat jako naprosto bezcennou existenci.

Co znamená ta parodie, kdy nás místo reklamy poučují komedianti, jak si umývat ruce a že máme určitě nosit roušky? Vrcholem jsou Klus a Mádl s výzvami k národu, ať se máme všichni rádi a držíme spolu. To je fakt už k blití. Sorry, jinak to vyjádřit nelze.

Jediná naše odpověď by měla být – ignorovat jejich činnost! Nechodit do divadel, na filmy, ignorovat festivaly.

Samozvané elity!? S vámi rozhodně ne. To jste si měli rozmyslet dříve, za koho budete kopat a do koho.

Kdyby blbost nadnášela, lítali by u toho zpěvu jako holubičky

Je nutno... udržovat Dělání píár.

To budou tantiémy...

Tolik hlas lidu, hlas boží. Já si neodpustím jinou poznámku. Když už chce Česká televize v těchto těžkých časech vlévat národu optimismus, měla by lépe volit, kdo bude jeho parlamentářem. Profláklý chvilkař z nechvalně známé kulturně-mediální fronty to dozajista není. Ten, jak vidno, mnohé spíše odpuzuje.

