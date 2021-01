Štěpánek (Trikolóra): Otazníky nad Kapitolem

„Jde o bezprecedentní útok na demokracii,“ pravil Joe Biden, nový americký lži-prezident, poté, co demonstranti vtrhli do Kapitolu. Opravdu? Ale vůbec ne! Biden se mýlí. A hned dvakrát.

Za prvé, není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů. A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.

Jistě, vítězství Bidena je teoreticky možné, ale opravdu pouze teoreticky. Každý, kdo se statistikami amerických prezidentských voleb zabývá dlouhodobě, nad těmi výsledky musí kroutit hlavou. Čísla z několika klíčových států, respektive z několika velkých měst, a úplně nejpřesněji z několika klíčových volebních obvodů, jsou statisticky, sociologicky a matematicky prostě nemožná. Pokud by totiž měla platit, musely by volby podobně dopadnout i ve státech, městech a volebních obvodech se stejnou skladbou obyvatelstva. Přesně jak to dokládají dlouhodobé srovnávací statistiky. Čísla nelžou. Odkazuji v této souvislosti na článek Patrika Bashama Oprávněné pochybnosti (Neviditelný pes, 7. 12. 2020).

Záměrně píšu, že do Kapitolu vtrhli demonstranti, a ne Trumpovi příznivci. O tom, že v oné militantní nejagresivnější skupině byli Trumpovi sympatizanti, totiž lze mít opravdu velmi oprávněné pochyby. Ti bojovníci totiž vypadali jak čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného. Respektive můžete si být jisti, že je za tím nějaká levárna. Ostatně nic nového pod sluncem. V listopadu 1989 dav na Národní také nepřivedli studentští vůdci, nýbrž estébáci na čele se Žifčákem.

Jistě, Trumpovi sympatizanti pronikli do Kapitolu také, ukázali nám je dokonce i na ČT24. Pokojně Kapitolem procházeli v koridoru vymezeném provazy. Než rozlícený dav, připomínali tihle demonstranti spíše turisty, kteří s rodinou vyrazili do hlavního města na výlet.

Vždy je potřeba si položit základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne! Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Prostě klasická „False flag operation“, „Operace pod falešnou vlajkou“. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. A přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!!!) fosforeskujícími odrazkami. Scénáristé evidentně na nic nezapomněli.

Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. Twitter i Facebook Trumpa zablokoval – rozuměj, revoluční progresivisté blokují prezidenta USA – a "nevhodné" příspěvky tam mažou, až se z nich kouří. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátory z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat svůj k svému.

Jaký z toho plyne závěr? Jen zopakuji, co jsem už nedávno napsal: „Jak to v Americe nakonec dopadne? Špatně. Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně. Pokud se prezidentem nakonec opravdu stane Biden, nikdy už ze sebe on ani Spojené státy americké nesmyjí ostudné podezření, že 46. prezident do Bílého domu vstoupil na základě rozsáhlých volebních podvodů. A pokud tam naopak zůstane Trump, bude to pro změnu veřejné přiznání, že prezidentské volby roku 2020 byly skutečně zfalšované. Toho se někteří bojí ještě víc než ostudného faktu, že v Bílém domě zasedne lži-prezident Biden.“

Klidné časy Ameriku nečekají. Když zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd, uvrhlo to Spojené státy do víru násilností. Na Kapitolu zemřeli lidé čtyři.

Poslední bitva vzplála. Tentokrát v Americe. Však už někteří uvědomělí „demokratičtí“ zákonodárci volají po exemplárním odvolání kolegů, kteří si dovolili mít o Bidenově „vítězství“ pochybnosti.

