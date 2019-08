Střecha (Hnutí PRO Hodonín): Řešení nebezpečných úseků komunikace I/55 je pro Hodonín prioritou

Úsek křižující hlavní tepnu, komunikaci I/55 a komunikaci II/432 spojující Ratíškovice a Hodonín, patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším místům v okolí města. Město proto intenzívně řeší jak zajistit větší bezpečnost nejen zde, ale také v místě křížení s cyklostezkou u hodonínské ZOO .

Křižovatka na Pánově je místem častých dopravních nehod, kde nepomohlo ani snížení rychlosti na 70 km/hod. Město Hodonín proto usiluje o zajištění bezpečnosti nejen v tomto úseku. Již v lednu se konalo jednání na Krajském úřadě JMK v Brně za účasti zástupců ŘSD, kteří blíže seznámili starostu města Libora Střechu se záměrem vybudování dálnice D55, která by v Hodoníně vedla právě v místě stávající silnice I/55. „Vzhledem k tomu, že práce na výstavbě dálnice jsou zatím ve stádiu přípravy a její realizace je tak otázkou několika dalších let, vnímáme vyřešení křižovatky stále jako prioritu. Tento požadavek jsme přednesli i na dalším jednání s ŘSD v březnu. Aktuálně čekáme na vyjádření z Policie ČR, o které nás ŘSD požádalo,“ informoval o stávajícím stavu starosta města. Jak dále doplnil, z dalšího jednání v červnu vyplývá, že myšlenku na zlepšení průjezdnosti křižovatky a zajištění větší bezpečnosti vnímá kladně i policie a je tak připravena žádost města podpořit. Teprve poté bude moci město Hodonín zadat dopravní průzkum, ze kterého vzejdou možné varianty řešení křižovatky a jejich finanční náročnost.

Kromě úsekového měření rychlosti či úpravy vodorovného, případně svislého dopravního značení by mohlo být jednou z variant i vybudování okružní křižovatky, která by sloužila až do doby výstavby dálnice D55. Přestože je tato varianta časově i finančně nejnáročnější, kruhové objezdy již nejsou na silnicích 1. třídy výjimkou. Musí však být zachována plynulost dopravy i průjezdnost, což právě ukáže až případný dopravní průzkum. Teprve poté bude možné jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o dalším postupu prací. „Správcem silnice je ŘSD, které tyto průzkumy obvykle zadává. Naší snahou je však práce maximálně urychlit, proto jsme připraveni, že by město Hodonín tento průzkum financovalo, samozřejmě za předpokladu, že záměr podpoří i zastupitelé města,“ dodal starosta Libor Střecha.

Kromě křižovatky na Pánově je v plánu vyřešit i další nebezpečný úsek silnice I/55, kterým je křížení s cyklostezkou u ZOO. Ta je hojně využívána cyklisty i pěšími jako spojnice s příměstským lesem a okolními obcemi. V této souvislosti město Hodonín počítá s vybudováním dočasné lávky, která bude sloužit až do doby realizace dálnice D55. Investorem stavby, u které je aktuálně zažádáno o územní rozhodnutí, by bylo právě město, které by následně neslo i případné náklady na její odstranění.

autor: PV