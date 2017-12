Stropnický (Zelení): Koukám na Fokus Václava Moravce o energetice a fakt zírám

Koukám na Fokus Václava Moravce o energetice a fakt zírám, kde to vlastně žiju. Dana Drábová klíďo opakuje mantry o čistém jádru staré půl století, šéf ČEZu Daniel Beneš doplňuje tu o nezbytnosti energetické soběstačnosti státu (co dovoz ropy a plynu??), podporuje prolomení limitů na Bílině a karmu si vylepšuje udáváním příkladů rozvoje elektromobility v zahraničí, kde třeba v Paříži jsou dobíjecí stojany na ulicích (kluk všímavej), šéfporadce ministra životního prostředí Petr Kalaš vysvětluje zaostávání Česka v rozvoji obnovitelných zdrojů nízkou podporou ve společnosti a chce začít s osvětou (držíme palce, kéž začne ve vládě). Student VUT vysvětluje, proč se svým přístrojem regulujícím spotřebu energie doma v nepřítomnosti prorazil na rakouském a nikoli na českém trhu...Dva vrcholy ale přináší vyjádření jakéhosi energoexperta báňské univerzity Pavla Noskieviče: "Uhlí nemůže za to, že produkuje škodliviny, a je ho tu ještě na 1900 let, tak ho pojďme vytěžit." A Vojtěch Kotecký "za ekology": "Budoucnost české energetiky je v energetickém mixu obnovitelných zdrojů a jádra. Podporuji dostavbu Temelína, pokud bude rozumně financována a bude kam ukládat odpad." To probralo i Moravce, který se nestačil divit. Prosím vás....ať to byl silvestrovskej zábavní pořad a ne vážně míněná diskuse :-(

