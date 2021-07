Švarcbek (KSČM): Jsem pro rovnost

reklama

Přesto na mě vyskakují na netu i z rádia termíny LGBT, translidé, gay a lesbická komunita. K tomu se přidávají vyjádření politiků jako je von Leyenová a Mark Rutte. Tito politici se bojovně vymezili proti maďarskému zákonu na ochranu dětí. Je to takový řev, že občan nabývá dojmu, že končí tímto zákonem civilizace.

Zda končí nevím, spíše ne, ale jsou etapy ve vývoji západní civilizace, kdy chování ve společnosti byla natolik dekadentní, že to vedlo k zásadním společenským změnám. Velký vliv na to jistě mělo chování elit, které se přenášelo dolů. K tomu patřily obrovské daně a korupce. V takové kombinaci nemůže stát dlouhodobě fungovat a zbortí se.

Zákon na ochranu dětí v Maďarsku byl startérem řevu evropských politiků o evropských hodnotách. Já osobně přesně nevím, které jsou ty hodnoty, zde bych potřeboval „nalejvárnu“ nějaké neziskovky. Nyní mohu jen tipovat. Je to nefunkční soudní systém, je to snad přebujelá byrokracie? Je to rozhádaná společnost? Jsou to křesťanské hodnoty? A jak je to s těmi židovskými hodnotami, které zase neuznávají ti evropští občané muslimského vyznání, kteří nejsou až tak dlouho v Evropě jako ti židovští, a přesto ty déle žijící nenávidí? Nevím.

Možná je maďarský zákon reakce na skandál jejich europoslance Szájera. Možná to ukazuje zkaženost a dekadenci Bruselu, kde se koncentruje moc a peníze. Rozhodně to pro Orbána nebylo nic příjemného. Szájer byl poslanec za jeho Fidesz a propagátor klasické rodiny. A tohle jsou výsledky. Maďarský europoslanec József Szájer rezignoval poté, co jej belgická policie v pátek přistihla v centru Bruselu na nedovoleném večírku. Sexuálních orgií se zúčastnil spolu s dalšími čtyřiadvaceti muži. Sám přitom člen vládní strany Fidesz prosadil, aby v maďarské ústavě byla fráze o ochraně manželství coby svazku muže a ženy.

Co si má většina občanů Evropy myslet o chování a zálibách prince Andreuwa, Billa Gatese a takového Billa Clintona, když se kamarádili a stýkali se s takovými podivnými figurami jako byl Jeffrey Epstein, což byl - americký finanční poradce, filantrop do vědy a registrovaný sexuální delikvent? (uvádí wikipedie) Krásná kombinace činností. Prostě zločinec, lump, podvodník a prznič dětí, který si čistil svědomí filantropií. Prostě skvělé západní hodnoty a ukázka toho, jak si žijí elity. Ostatně jsou to elity?

Evropa a svět jistě nemá nic jiného na starosti než uvedené téma. Jako by zde nebyla hospodářská krize vyrůstající z pandemické krize. Jako by neexistovaly zvětšující se obrovské sociální rozdíly, které právě nyní extrémně rostou. A to nemluvím o migrační krizi, která určitě nezmizela a nezmizí, pokud budou lidé Afriky kolonizováni a ožebračováni.

Ještě, že my, komunisté, řešíme základní rovnost, zejména rovnost sociální, sociální spravedlnost pro všechny muže a ženy bez vykořisťování. Ostatní témata jsou jen zavádějící a matoucí a odvádějí lidi od základní otázky: kdo vlastní výrobní prostředky a jaký je jeho způsob vydělání si na živobytí? Zda se nejedná o spekulaci, podvod, či dobývání kapitálové renty na úkor ostatních občanů a budoucnosti!

Jsme pro rovnost menšin, je však potřeba, aby se většina občanů snažila i o rovnost majetkovou. Kde je ta prosazovaná rovnost, když v době koronaviru se majetková nerovnost extrémně zvýšila, současně se zvýšila i chudoba. Připadá si většina obyvatel rovná Babišům, Bezosům, Gatesům?

Na tuto nerovnost by se občané, vlády i neziskovky měli zaměřit.

Josef Švarcbek

kandidát do PS PČR za Plzeňský kraj

Josef Švarcbek KSČM

Chci s vámi hasit problémy společnosti

