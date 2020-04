Svoboda (ODS): Když pojedete do Ameriky, budete skládat celou medicínu znova

reklama

Pane předsedající, dámy a pánové. Tento zákon kromě toho, že je podle mého názoru neakceptovatelný, je skutečně zákonodárný paskvil. On pracuje s pojmy, které neexistují a říká věci, které nejsou pravda. Za prvé není pravda to, že valná většina primářů žádá, aby se toto povolilo. To pravda skutečně není, spíše naopak. A za druhé, každý cizinec, který vystudoval mimo Evropskou unii, může u nás pracovat. Podmínku to má jednu. Musí předložit diplom z lékařské fakulty, který mu uzná některá naše univerzita, kterákoliv. A když má uznaný ten diplom, pak může žádat o to, aby někde nastoupil.

Já jsem byl po léta děkanem a proděkanem, tak vím, co to znamená. My jsme měli uchazeče, kteří předložili diplom, ke kterému se ta univerzita nehlásila. Měli jsme uchazeče, o kterých ona řekla, že u ní nikdy nestudovali. Měli jsme uchazeče, kdy jsme si vyžádali curriculum, co se tam učí na té fakultě a zjistili jsme, že vůbec ne medicína. Že například nemají chirurgy a jiné chirurgické obory prostě proto, že je nějaký institut, který vychovává takové speciální felčary.

A to je obrovský problém a to tento zákon neřeší. Říká, každého vezmeme. A my garantujeme to, že lékař, který pracuje v Česku, je lékař, který odpovídá svojí kvalifikací tomu, co požaduje celá Evropa. Proto také naši lékaři mohou volně odcházet do zahraničí a nemusí dělat žádné další zkoušky.

Dále ten zákon říká, že tedy pracovat může. Naši studenti, naši absolventi, kteří nastoupí, musí pracovat a po nějaké době složit takzvaný kmen, kde získají vyšší kvalifikaci a ten rozdíl po kmeni a před kmenem je jenom v tom, jaký rozsah činností můžou dělat. Ty činnosti jsou definované, je definována i doba toho vzdělávání a je definováno to, jak se to vzdělání získalo. Tady není nic. Tady my ho přijmeme a od začátku může dělat cokoliv?

Když hovoříme o tom, že to je potřeba z důvodu covidové infekce, víte, co potřebují nemocnice? Potřebují lidi, kteří budou dělat triáž. To znamená, vybírat ty, kteří se mají vyšetřit a kteří mají jít na infekční oddělení nebo na normální. Triáž neuděláte, když neumíte jazyk, tak se s těmi lidmi nedomluvíte. Já to moc dobře vím, když jsem začínal v Itálii, jaká je to práce domluvit se s pacientem. A musí také něco vědět o té medicíně, aby věděli, proč ho nemůžou pustit na normální oddělení.

To nemá vůbec nic společného s tím, jestli to oddělení potřebuje nějaké lidi. To jsou lidi, kteří jsou navíc proto, že je covidová infekce. Všichni ti, kteří chtějí pracovat, by pracovat mohli, jenom by se museli podrobit tomu, že po nějaké době budou skládat kmen a pak budou dělat atestační zkoušku. A to oni nechtějí. Tady je to verbis expressis napsáno, že jsou to lidé, kteří o tu zkoušku požádali a z nějakých důvodů ji neudělali. A já se ptám proč. Nedomluvili se, neumějí česky? Nebo byli tak špatní, že to nedokázali, že ty vědomosti neměli? Když pojedete do Ameriky, budete skládat celou medicínu znova, než vám ji povolí. A my tady pustíme lidi, o kterých ani nevíme, jestli tu kvalifikaci mají, protože jediné, co jsme řekli, že mají odpovídající vzdělání. Jak to zjišťujete, pane ministře? Jak to zjišťujete, že ho mají? Nikde to není.

Zavádíte nový pojem, který neexistoval a kterému říkáte odborné vedení. To je zcela v rozporu s tím, co je v našem zákoně. Ten lékař, který pracuje, pracuje buď pod odborným dohledem nebo dozorem. To je pojem, který definuje to, co musíte dělat, kdy tam musíte být. Ale odborný dohled, co to je? Musím tam být přítomen na tom pracovišti, když na někoho dohlížím, nebo můžu být doma v posteli? Odborný dohled je pojem naprosto vágní a matoucí a není akceptovatelný.

Samozřejmě ten problém já chápu, ale znovu říkám, každý, kdo chce, může nastoupit, ať je z mimo Evropské unie. Ale musí se podřídit tomu, že si musí to vzdělání doplňovat. A já jenom mohu všem svým pacientům slíbit, že na klinice, kterou mám tu čest vést, nikdy nebude lékař, který bude odmítat se vzdělávat. Celoživotní vzdělávání je nejdůležitější podmínka lékařského povolání. (Potlesk od poslanců ODS.)

