Svoboda (ODS): Řešení, které máme na stole, dává prostor k odstranění všech chyb e-receptu

Hezké dobré odpoledne všem.

Jsme tady ve zvláštní situaci, protože máme předložený zákon ze Senátu, který časově je pozdě, protože už by musel řešit věci retroaktivně, protože zákon už byl přijat a platí a toto je jeho změna. A ten návrh senátní říká řadu věcí, se kterými já mohu souhlasit a můžeme souhlasit všichni, protože bohužel elektronický recept se připravoval deset let a díky neschopnosti SÚKLu v současné době neplní žádnou z funkcí jinou než kterou plní běžný papírový recept.

Jsme teď ale v situaci, kdy máme prošlý zdravotním výborem návrh změny, kterou předkládá ministerstvo nebo respektive ministr, s tím, že sankce za předepsání receptu papírového se na dobu jednoho roku ruší. Co to znamená? Ze zákona je povinna lékárna na papírový recept vydat lék. To, že to je na papírovém médiu, může nebo měl trestat jenom SÚKL, s lékárnou to nemá nic společného. Čili tento návrh, který předložilo ministerstvo, říká, že po dobu jednoho roku vedle sebe mohou běžet papírové a elektronické recepty. Je to velmi zásadní věc, protože jsem přesvědčen, že za tu dobu jednoho roku dojde vlastně k vyzkoušení toho elektronického receptu praxí.

Ministerstvo by také mělo ve spolupráci se SÚKLem a jeho novým vedením zajistit to, aby všechny ty funkce, které by měl mít od toho, co říkal pan senátor, možnosti psát opiáty, přes možnost vstupovat do léků, které pacient bere, po odstranění celé řady technických závad, které tam jsou a o kterých se hovoří, za tu dobu jednoho roku by mohlo dojít k tomu, že by ten elektronický recept byl lékařskou společností akceptován.

Jsem dokonce přesvědčen, že na konci toho jednoho roku, když toto všechno proběhne, bude tak většinové psaní elektronických receptů, že se budeme moci stát evropskou zemí na úrovni a kulturní a říci: pro nás je psaní elektronického receptu dobrovolné, stimulované nějakou bonifikací tak jako to je teď a bude 99 % lékařů psát. A ti, co nebudou psát, je to jejich rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že svobodu v této věci mají mít i ti lékaři, ale to je otázka, jak to po tom roce bude vypadat a jestli ta situace bude taková, že budeme moci říci: ano, jako Německo, jako Francie, jako Holandsko, my jsme země, kde se to píše dobrovolně, ale všichni to píší. Je to stejné jako v Britském Království nemají povinnou lékařskou komoru, ale žádný lékař si nedovede představit, že by provozoval praxi, aniž by byl člen The British Medical Association.

Proto, že to řešení, které máme teď na stole, tak jak ho předložilo ministerstvo, je řešení, které dává prostor pro to, aby všechny chyby elektronického receptu byly odstraněny, umožňuje souběžné psaní papírových a elektronických receptů a umožňuje i úvahy s odstupem času o tom, že by ta povinnost, a každá povinnost je špatná, nemusela být formulována, navrhuji, aby tento senátní návrh byl zamítnut v prvním čtení.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



autor: PV