Svobodní: Hra s důvěrou lidí musí mít své hranice

Ministr Prymula se ve středu večer sešel s šéfem poslanců ANO Faltýnkem v restauraci, a co hůře, byli přistiženi bez roušek! Veřejnost dostala úplně jiný signál: “Na vás můžeme zakleknout, budeme na vás uvalovat nová a nová pravidla, ale my jsme něco víc. V této krizi, s níž se naše země dosud nepotýkala, jsme si všichni rovni – ale my jsme si rovnější!” Není proto divu, že tato krize se čím dal více považuje za krizi důvěry lidí v politiky.

Ve srovnání s naléhavým patosem, s nímž ministr Prymula vystupuje na tiskových konferencích, toto jednání není jen osobním pochybením – je výrazem pohrdání, výsměchem všem lidem, kteří žijí ve strachu, zda kvůli vládním opatřením přijdou o živobytí a ocitnou se s celou rodinou na pokraji bídy. Je to pohrdání všemi, kdo se od září dusí v rouškách. Ministr Prymula byl nachytán fotografy Blesku ve středu večer. Co si nyní můžeme my, občané, myslet o jeho disciplinovanosti jako takové?

Fotografové Blesku za ním nepochybně nechodí celý den. Můžeme věřit, že pravidla, která na nás s takovým gustem, s takovou sadistickou radostí uvaluje, vždy sám dodržuje? A jak je to mu o ostatních vrcholných politiků? U premiéra Babiše, u pana Faltýnka, u ministra Hamáčka, a dalších. Neustále je nám připomínáno, že jsme v tom společně. Společně to zvládneme. Ministr Prymula právě toto heslo totálně popřel, otočil jeho smysl: jsme v tom společně, my občané, proti vám, papalášským politikům, kteří nemají ani tolik úcty k lidem, aby dodržovali to, co si sami vymysleli! Nebo snad ministr Prymula svým jednáním dává najevo, že o smyslu a účinnost opatření sám pochybuje?

Středeční incident lze číst více způsoby. Ani jeden není pro tuto příšernou vládu příznivý. Poslanec Faltýnek se za schůzku s ministrem Prymulou omluvil. Stačí to? Média v posledních dnech psala o několika případech, kdy restaurace či hospoda, měla i přes přísný zákaz otevřeno. Jak z toho vyvázli jejich majitelé? Stačila jim pouhá omluva, nebo je čeká citelný finanční trest, který poškodí nejen je, ale i jejich rodiny, už tak dost zkoušené vládním omezením?

Omluva v tomto případě nestačí. Tohle nelze jen tak tolerovat. Proto vyzýváme ministra Prymulu k jedinému kroku, který mu v této situaci ještě může alespoň symbolicky vrátit čest: rezignujte na svoji funkci a přenechte ji někomu, kdo bude celou svoji osobností symbolizovat heslo, že jsme v tom všichni společně a zvládneme to!

