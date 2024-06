Svobodní: Navrhujeme zrušení poplatků za Českou televizi

Současná reforma financování ČT a ČRo křiví mediální trh, navádí poskytovatele internetu k lustrování zákazníků a narušuje svobodu podnikání. Svobodní by šli zcela opačnou cestou.

1. Povinné poplatky za veřejnoprávní média jsou formou daně, která je vybírána bez ohledu na to, zda služby České televize jednotlivci nebo firmy využívají či nikoli. V případě poplatků by měl mít člověk možnost rozhodnout, zda chce za určité mediální služby platit, a pokud ano, jaké služby to budou.

2. Existence povinných poplatků vede k politickému zasahování do obsahu, který Česká televize produkuje. Veřejnoprávní média by měla být nezávislá na politicích, ale když jsou financována z poplatků schválených v zákonech, zvyšuje se riziko, že jejich obsah je právě zákonodárnými politickými silami ovlivňován.

3. Povinné financování České televize z poplatků znamená, že ČT není dostatečně motivována k efektivitě a inovacím. Když médium nemusí soutěžit na trhu o zákazníky, snižuje se tlak na kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.

Svobodní proto navrhují, aby byly poplatky za Českou televizi zrušeny a aby se ČT financovála buď z reklamy, nebo z dobrovolných příspěvků od těch, kteří si chtějí její služby objednat.

Tím by se zvýšila její odpovědnost vůči divákům, byla by osvobozena od vlivu státu a politků, a zároveň by se posílila mediální svoboda a pluralita.

