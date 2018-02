TOP 09: Praha se primátorce Krnáčové rozpadá pod rukama

Na úrovni vedení města je třeba vyvíjet velké úsilí, aby naše metropole v porovnání s ostatními evropskými velkoměsty neztrácela na atraktivitě. Podle TOP 09 jsme ale v současné době svědky toho, že Praha se pod rukama současného vedení zcela rozpadá.

„Pád střechy na Výstavišti, pád lávky v Troji, uzavření klíčové dopravní tepny jako je Libeňský most a další dopravní omezení, která Pražanům komplikují každodenní život jsou jasným dokladem o rozvrácenosti Prahy,“ komentuje aktuální dění v Praze Václav Novotný (TOP 09), předseda klubu zastupitelů TOP 09 a nezávislí a dodává: “Pánové Dolínek (ČSSD) se spolu s panem Čižinským (KDU-ČSL) kvůli Libeňskému mostu dohadovali tak dlouho, jak se to udělá, až se to neudělá vůbec o most jednoduše zavřou.“

„Ve jménu přežití na vlastních židlích současné vedení Prahy včele s primátorkou Krnáčovou (ANO) nepředkládá žádné koncepční materiály a Praha díky němu ne stagnuje, ale naprosto se rozpadá,“ doplňuje Martin Dlouhý (TOP 09), předseda pražské TOP 09 a zastupitel ZHMP.

TOP 09 bude proto na čtvrtečním jednání zastupitelstva požadovat, aby současná vládnoucí koalice představila návrh řešení, díky kterému hodlá dalšímu úpadku Prahy zabránit. „Vedení města neinvestuje ani do rozvoje, ani do údržby. Nemůžeme si dovolit, aby se od nás turisté odvraceli kvůli tomu, že tady není bezpečno,“ dodává na závěr Václav Novotný (TOP 09).

