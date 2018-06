TOP 09: V Libereckém kraji do voleb společně se Starosty a KDU-ČSL

Uskupení TOP 09, Starostů pro Liberecký kraj a KDU-ČSL se dohodlo na společné kandidátce a do letošních komunálních voleb vyrazilo společně. Na tiskové konferenci byl představen volební program a kandidátka, která bude usilovat o hlasy voličů v podzimních volbách.

Kandidátka je složena tak, aby kandidáti odborně pokryli celou šíři nabízeného programu, a zároveň se stali garanty programu pro jednotlivé čtvrti Liberce. Prioritou kandidátů za TOP 09 jsou témata spojená s navýšením a zkvalitněním parkovacích míst v Liberci a rozvíjení konceptu chytrého města (Smart city) ve vztahu k dopravě, urbanismu, správě města a sociálním službám.

„Naše město potřebuje začít po čtyřech letech rozmíšek a sporů zase začít fungovat a poskytovat občanům pocit, že tady chtějí žít. Musíme zajistit především fungování města a jasně sdělit jaké cíle a v jakém čase jsme schopni splnit,“ uvedl Zdeněk Chmelík, lídr za TOP 09 a kandidát č. 8 na společné kandidátce.

„Rád bych Vám řekl, že jsme pro Liberec vytvořili profesionální a kvalitní tým. Je to tým, který umí doručit občanům Liberce to, co slibuje a dokáže mnohem profesionálněji vést radnici než je tomu doposud,“ řekl Jaroslav Zámečník (SLK), lídr kandidátky a kandidát na primátora města Liberce.

„Mně dělá největší radost, že se nám v Liberci podařilo domluvit s KDU-ČSL a TOP 09 na účasti těchto politických subjektů na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj a na spolupráci v následujících čtyřech letech v zastupitelstvu Statutárního města Liberce,“ dodal Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

