Ťok: Tento týden se v OVM mluvilo o mně beze mě

Už mnoho let každou neděli odpoledne rozhoduje Václav Moravec, o čem se bude příští týden mluvit. Tento týden se v OVM mluvilo i o mně, a to v souvislosti s tím, že jsem původně měl být spolu s poslancem Stanjurou ve studiu, avšak účast jsme odmítli.

Rád bych alespoň touto formu veřejnosti vysvětlil, proč jsem skutečně do OVM tuto neděli nešel, respektive s účastí souhlasil a později ji odmítl.

Především šlo o zvolená témata, kterými mělo být rozšíření mýta a mýtný tendr. V posledních čtrnácti dnech jsem snad ani nemluvil o ničem jiném a velmi pochybuji, že o tom chtěl někdo mluvit i další týden. Všechno už zaznělo nejméně stokrát a nic nového vzhledem k probíhajícímu tendru zaznít nemůže. S panem Moravcem jsem telefonoval a snažil se mu vysvětlit, že žádné podrobnosti o tendru nemohu sdělovat, neboť mi to neumožňuje zákon.

Osobně nemám rád politiky, kteří jdou do televize, aby tam vyprávěli, že nemohou nic říct. A protože bych se zjevně dostal do stejné pozice, raději jsem nakonec účast odmítl. Nemohu riskovat, že dám nějakou nešťastnou poznámkou Kapschi nebo komukoli jinému záminku k napadání tendru. Má naděje, že to pan Moravec pochopí, se nenaplnila. Namísto toho mi dal na srozuměnou, že za trest namísto mě pozve někoho, kdo se mi nebude líbit.

Když nás Václav Moravec do svého pořadu zval, měla být doprava tématem první hodiny vysílání. Pak ale usoudil, že týden přinesl aktuálnější události a rozhodl se dopravu přesunout až na druhou hodinu. Nejsem to tedy já, kdo začal rozlišovat mezi první a druhou hodinou podle její atraktivity. Diváci, kteří dokážou sledovat politickou debatu moderovanou Václavem Moravcem více než hodinu, mají můj obdiv a tímto se jim omlouvám. Pokud by ale náš telefonát slyšeli, věřím, že by také nepřišli.

Pomstou za moje odmítnutí bylo pozvání bývalého ministra Prachaře. Obvykle slova svého předchůdce nekomentuji, ale přece jen asi stojí za připomenutí, že to byl on, kdo za několik měsíců ve funkci zdržel výstavbu Pražského okruhu o několik let, rozložil ŘSD a připravil návrh zákona o liniových stavbách, který dodnes aspiruje na titul legislativní zmetek století. Jeho kvalifikací pro účast v pořadu byla záruka, že mi to natře, za což by se věrným divákům měl zase omluvit pan Moravec.

