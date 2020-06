Třešňák (Piráti): Žádný program nepočítá s ekonomickou pomocí spolkům

reklama

Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych zde připomněl ještě jednu skupinu, na kterou se v jakékoliv pomoci zapomnělo, ačkoliv ten její význam nejen v době pandemie rozhodně nebyl zanedbatelný. Pokud tomu tak není a došlo během posledních dní k nějakému posunu, tak mi jistě pak paní ministryně financí nebo práce a sociálních věcí opraví.

Protože v rámci České republiky totiž existuje větší množství zapsaných spolků, které pomáhaly zvládnout nepříznivou situaci, například zásobováním sociálních a zdravotních služeb ochrannými prostředky, pomůckami, dezinfekcí. A na svoje náklady vyráběly, či distribuovaly právě tyto prostředky. A bohužel vlivem této aktivity utrpěly významné ekonomické ztráty, které mohou vést i k jejich ekonomické likvidaci. To je ta jedna oblast.

A dále zde určitě působí i mnoho spolků dlouhodobě se pohybujících v oblasti zdravotnických a sociálních služeb, například nabízející různou formu asistenčních služeb, které však nebylo možné po dobu karantény vykonávat. Například navštěvovat ústavy, domovy pro seniory nebo i velké poskytovatele zdravotnických služeb.

A bohužel žádný dosud představení program nepočítá s přímou ekonomickou pomocí právě těmto spolkům. Proto bych rád navrhl jednoduché usnesení, aby se vláda dále tímto problémem zabývala a představila nejvhodnější formu ekonomické podpory. Ať už jde o přímé ekonomické dotace nebo možnost bezúročných půjček. Ale co bych v tomto konkrétním případě ještě rád vypíchl, je třeba i samotné ručení za běžný komerční úvěr, protože zapsané spolky mají v mnoha případech velmi ztížený přístup ke komerčním úvěrům.

To usnesení, pak se k němu ještě přihlásím v podrobné rozpravě, by znělo zhruba následovně: "Poslanecká sněmovna I. oceňuje účast celé řady spolků na boji proti pandemii COVID-19, přičemž tato účast vedla k lepšímu zvládnutí pandemické situace v České republice, II. vyzývá vládu České republiky, aby připravila záchranný balíček pro spolky, které se účastnili boje s pandemií COVID-19 tím, že poskytovaly zdravotnické či sociální služby nebo pomáhaly bezplatným zásobováním pomůckami a zdravotnickým materiálem, a dále spolkům, kterým pandemie koronaviru znemožnila dlouhodobou práci ve zdravotnických a sociálních službách." To je jedna oblast.

A dovolte mi ještě pokračovat dále jedním nesouvisejícím tématem, protože mi to nedá, abych nezareagoval na paní ministryni Maláčovou a její dnešní návštěvu v Sokolovské uhelné, byť tu asi není, nevím, jestli mě poslouchá, kterou právě zmiňovala v kontextu útlumu těžby uhlí a ohrožení tisíce pracovních míst. Ač tu problematiku sám také vnímám a zabývám se jí nejen díky tomu, že z toho kraje pocházím, ale energetika je můj původní obor. Tak na rozdíl od pandemie koronaviru ten odklon od uhlí nespadl včera z nebe. To je něco dlouhodobě předvídatelného, na co se má stát připravovat již několik let, nejen tedy z pohledu energetické bezpečnosti nebo zaměstnanosti v dotčených regionech. Sice se těmi jednotlivými aspekty uhelného face outu zabývá už několik posledních měsíců uhelná komise, tak je to téma, kterým se vláda měla zabývat minimálně již pět let a mnoho dalších let se jím ještě určitě zabývat bude.

Musím tedy směrem k paní ministryni poznamenat, že Karlovarský kraj není jen o hnědém uhlí, a zeptat se, pokud mě tedy slyší, zda v této souvislosti, když už ráno navštívila Sokolovskou uhelnou, zda během dnešního dne tedy navštívila i třeba nějaký lázeňský provoz u nás v kraji. Vím, že to sice není její gesce, ale tento sektor je aktuálně z pohledu zaměstnanosti ohrožen současnou krizí ještě více, pokud přihlédneme například i k uzavřeným státním hranicím. A jedná se skutečně o několik tisíc pracovních míst, a to jen v Karlovarském kraji. Jistě uznám tedy, že pandemie pravděpodobně odezní a v mnoha oblastech včetně toho lázeňství lze očekávat restart, tak to uhlí odejde snad do věčných lovišť navždy. O to víc pak ale bude třeba se zabývat tím propadem pracovních míst. A to se omlouvám za tuto faktickou odbočku.

