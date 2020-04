Třešňák (Piráti): Značná část pendlerů skončí na úřadech práce

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych se opět krátce vrátil k dopadu opatření na konkrétní skupinu obyvatel České republiky, která představuje desítky tisíc obyvatel a odůvodnil svůj návrh na doprovodné usnesení, ke kterému se později přihlásím i v podrobné rozpravě. Budu tedy sice mluvit hlavně k paní ministryni financí, ale původně jsem toto téma adresoval panu ministrovi vnitra, který tu však není ani přítomen.

Usnesení se totiž týká osob pravidelně překračující státní hranice za účelem výdělku, tedy tzv. pendlerů. Ti jsou stále rozděleni do několika skupin, a když teď vynechám tu skupinu B), směr Polsko a Slovensko, a budu se soustředit na skupinu A) a C), musím poznamenat, že se jedná o skutečnou absurditu, protože zatímco zdravotnický personál, tedy ta skupina A) má výjimku a může téměř volně cestovat, ačkoliv představuje mnohem rizikovější skupinu z hlediska přenosu, ostatní pendleři měli doposud navržený model 21 dní v práci a 14 dní karantény. To však u většiny zaměstnavatelů nebylo realizovatelné, a to z mnoha důvodů, jak ubytování, tak ta následná 14denní prodleva. Jsem si vědom, že k dnešku, tuším, došlo k několika drobným změnám a posunům, ale stále zůstává zachován ten turnusový model, byť zkrácen na 14 plus 14 dnů, takže to vlastně mnoho těch situací opět neřeší.

Důsledkem je, že skutečně malý zlomek pendlerů se nakonec zapojí do toho turnusového modelu a značná část ve svém důsledku skončí na úřadech práce a v dlouhodobém hledisku zatíží i ten český sociální systém. A ten důsledek bude opět devastující, hlavně pro ty dva nejvíce ekonomicky postižené příhraniční regiony. Proto jsem - jak jsem zmínil ministrovi Hamáčkovi - navrhl systém, jak zajistit bezpečný pohyb osob, které cestují za prací, a to založen na chytrých elektronických řešeních. Nechci používat to slovo chytrá karanténa, protože ta definice vlády je poněkud odlišnější. A tímto opatřením vlastně zajistíme bezpečnost občanů ČR a zároveň zabráníme i ekonomickému kolapsu rodin, které jsou závislé na zaměstnání v zahraničí. A nejde jen o samotné umožnění překračování hranice, ale vlastně i o ušetření práce a času bezpečnostních sborů provádějících tu samotnou kontrolu.

Pokud by totiž například osoba na hranicích se prokazovala kódem vygenerovaným mobilní aplikací, bude to pro všechny mnohem snazší, než papírová potvrzení, která navíc není možné v reálném čase ověřit. To usnesení tedy zní, přečtu ho už nyní, pak se tedy jenom k němu přihlásím: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu pravidelné překračování státní hranice a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku bez nutnosti časových turnusů a karantén založeným na chytrých elektronických řešeních a průběžném testování.

Děkuji.

