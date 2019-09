Třeštíková: Odborníci doporučili umístění Slovanské epopeje v Moravském Krumlově

„Je dobrou zprávou pro českou kulturu, že jsme se významně přiblížili znovuvystavení Slovanské epopeje. Veškeré varianty trvalého umístění by byly na roky, během kterých by dílo muselo čekat v depozitáři a být skryté návštěvníkům, proto jsme intenzivně hledali možnosti dočasného vystavení. Odborníci doporučili umístění díla na pět let na zámku v Moravském Krumlově, takový návrh nyní přednesu pražským zastupitelům, kteří o umístění rozhodnou. Slovanská epopej má význam nejen pro Pražany a bude mi ctí, pokud pomůže k rozvoji naší kultury v místním regionu,“ řekla Hana Třeštíková. Za Moravský Krumlov se postavilo v petici také 67 senátorů a John Mucha. Na zámku by mohlo být dílo vystaveno už v létě 2020.

Plány na úpravu moravskokrumlovského zámku představil členům výboru starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Podle umístěných měřičů výstavní síně splňují už nyní potřebné klimatické podmínky pro vystavení díla, další úpravy severního křídla by měly být dokončeny během jara příštího roku. V červnu proto starosta očekává možnost zahájení zkušebního provozu a do konce prázdnin 2020 vystavení díla. Okolí zámku je také připravené na příjezd návštěvníků. Rekonstrukcí zároveň projde v příštích letech jižní křídlo zámku, v němž ale dílo vystavené nebude.

„Chci zdůraznit, že vystavení v Moravském Krumlově je dočasné, za nejdůležitější stále považuji najít pro epopej trvalé umístění v Praze. Proto hned v listopadu uspořádám setkání s odborníky a Muchovými dědici tak, aby po 100 letech byla zápůjčka do Moravského Krumlova poslední zápůjčkou a dílo mohlo být trvale vystavené v našem hlavním městě,“ popsala Hana Třeštíková.

Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části

Druhou variantou dočasného umístění, kterou radní členům výboru představila, byl zámek na Zbraslavi. Rodina majitelů Curry-Bartoň projevila zájem především o dlouhodobý pronájem v řádu let až desítek let, zámek by také splnil požadavek na umístění díla v hlavním městě. Zároveň jsou ale majetkové vztahy zámku zatíženy dědickým řízením, které by mohlo dočasné umístění ohrozit, a navíc by byly nutné zásadní investice do infrastruktury a úprav zámku. Výstavní prostory musí splňovat přísné technické, fyzikální a chemické podmínky stanovené Galerií hlavního města Prahy. Jak radní sdělila členům výboru, oba zámky osobně navštívila a do detailu prověřila možnosti umístění.

Radní prověřovala také možnost vystavení ve Veletržním paláci, kde ale kvůli plánu výstav není vystavení v dohledné době možné, a v Jízdárně Pražského hradu - tam by ale mnohá bezpečnostní opatření a zátarasy znesnadňovaly přístup k obrazům a vystavení by do přetíženého centra přivedlo další turisty, proto radní po poradě s primátorem variantu ani neprojednávala se Správou Pražského hradu.

