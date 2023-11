Trikolora: Pokud facebookoví cenzoři jednají na politickou objednávku, je nutné tyto politiky odstranit

reklama

Trikolora a její lidé už řadu měsíců čelí tzv. shadow baninngu neboli politicky motivovanému brutálnímu omezování dosahu příspěvků na Facebooku. Něco zveřejníte, ale téměř k nikomu se to nedostane.

Už slyšíme ty tradiční hlasy. Facebook je soukromý podnik, může si dělat, co chce. Hloupější věta snad ani neexistuje. Restaurace jsou také soukromé podniky, železniční dopravci rovněž, poštovní přepravci také, hotely, prodejny, supermarkety jakbysmet, a přesto si žádný z nich nemůže dělat, co chce.

Sociální sítě se staly fenoménem současnosti. Facebook už dávno není platformou, kde si lidé povídají pouze o tom, kdo s kým chodí, kde byli na výletě, kam pojedou na dovolenou či co měli k obědu. Řeší se tu také politika, probíhá tu politická soutěž a někdy doslova politický boj.

Jestliže všechny názorové proudy a politické subjekty nemají stejné podmínky, není taková soutěž férová. V důsledku pak ani volby nejsou skutečně svobodné. To, co Facebook provozuje, „říkejte si, co chcete, stejně se to k nikomu nedostane,“ není nic jiného než nový druh cenzury, což je v rozporu s ústavou zaručenými právy. Odpovědné státní orgány by měly zasáhnout.

Pokud to ale není tak, že facebookoví cenzoři jednají přímo se souhlasem, ba dokonce na politickou objednávku státních orgánů, respektive vládních politiků. V tom případě je situace ještě mnohem vážnější a v zájmu svobody a demokracie je nutné tyto politiky odstranit, tedy porazit je ve volbách.

