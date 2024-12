Turek (Motoristé sobě): Bohužel nám vládnou zaprodaní primitivové

Můj projev na půdě Europarlamentu po znovuzvolení šílené evropské komise, která se zasazuje o "dekarbonizaci" a deindustrializaci EU a nereflektuje tragické výsledky průmyslu, energetiky, ekonomiky a vůli obyvatel napříč Evropou a národními státy. Bohužel tito novokomunisté neakceptují realitu, kdybychom okamžitě zastavili výrobu aut v Evropě, teoreticky to sníží objem CO2 v atmosféře o jednu padesátitisícinu, tedy o úroveň statistické chyby.

Prakticky by to produkci této nové a zcestné mantry zvýšilo, protože by výrobu nahradil okamžitě jiný producent z Asie včetně stavby nových provozů, která produkuje skutečného svinstva mnohem více, a také by dále stárl vozový park.

Bohužel nám vládnou zaprodaní primitivové, nekompetentní se vůbec o průmyslu bavit, natož jej řídit, což nemá dělat politická moc! A tak vládnou jak v "Sovětském svazu evropských socialistických republik". Bohužel skončí jako Angela Merkel bez trestu za své zločiny proti společnosti.

Škody, které společně působí, jsou nenávratné a nesou za ni spoluzodpovědnost absolutně apatičtí voliči, kteří stále sbírají informace pouze z titulků sociopatických novinářů a volí dle sympatií a nepodstatných aspektů, a pak si stěžují, že stejně nic nezmění. Rozlišujme, co důležité je, a co důležité není.

Celý projev v angličtině s českými titulky najdete ZDE.

