Udženija (ODS): Model komunitního bydlení považuji za ideální řešení

Startovací byty budou sloužit mladým rodinám, seniorům či sociálně slabším. Na výstavbu přispělo hlavní město z Fondu rozvoje dostupného bydlení, díky tomuto fondu vzniknou v Praze v příštích letech stovky nových bytů. V novém domě pro občany v bytové nouzi v Horních Počernicích se nachází sedm bytů se sklepními kójemi, balkonem a parkovacím stáním. Každá bytová jednotka je tvořena zádveřím, koupelnou s WC a obytnou místností s kuchyňským koutem. Jeden z bytů je přizpůsoben pro fyzicky handicapovaného nájemníka.

Jedná se o tzv. startovací byty s velikostí obytného prostoru do 30 m2, které by měly sloužit přechodně po dobu nejdéle tří let, než si jejich nájemníci najdou vlastní bydlení. Vzhledem k velikosti bytu je výhodou, že poplatky za energie by se neměly vyšplhat na více než pět tisíc korun.

„Kdybych měla parafrázovat slavný výrok, pak se sice jedná o malý krok pro Prahu, ale o velký skok pro řadu lidí, kterým dokážeme konkrétně pomoci v jejich aktuální životní situaci. Bydlení zde totiž najdou jak mladé rodiny, tak senioři nebo hendikepovaní. Tento model komunitního bydlení považuji za ideální řešení, které budu vždy a ráda podporovat,“ uvádí Alexandra Udženija náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast bydlení.

Na místě novostavby se v minulosti nacházela benzínka a rodinný dům nazývaný Kuprův, kde sídlili i hasiči. Městská část přišla s nápadem na odkoupení chátrajícího domu v roce 2016, o rok později radnice objekt v Náchodské ulici odkoupila od soukromých majitelů a následující rok jej nechala podle plánů zdemolovat. V roce 2021 se pak na jeho místě začala budovat nová stavba podle návrhu architektky Kristiny Karhanové. Stavební práce byly dokončené letos v únoru a nyní probíhá kolaudační řízení. Jakmile bude kolaudace hotová, budou se moci do svého nového domova nastěhovat nájemníci.

Cena za stavební práce činila na 24 007 799 korun s DPH, cena nezapočítává nákup pozemku. Městská část Praha 20 dala ze svých prostředků 11 653 799 korun, na výstavbu přispělo také Hlavní město Praha ze svého Fondu rozvoje dostupného bydlení částkou téměř 14,4 milionu korun.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na výstavbě bytového domu podíleli. Podařilo se nám s finanční pomocí hlavního města postavit 7 bytů, které budou sloužit jak mladým, tak seniorům či sociálně slabším. Věřím, že tento dům bude sloužit svému účelu a ve výstavbě obecních bytů budeme i nadále pokračovat,“ říká Hana Markulinec Moravcová, místostarostka Prahy 20.

Praha 20 se stala jednou z městských částí, kterým byla na rekonstrukce a výstavbu nových bytů poskytnuta dotace či půjčka z Fondu rozvoje dostupného bydlení, celkově z něj hlavní město vyplatilo přibližně jednu miliardu korun a v příštích letech se díky němu postaví stovky nových bytů.

„Těší mě, že vidím konkrétní výsledek naší snahy. Bytový dům v Náchodské ulici je první vlaštovkou. V minulém volebním období jsme totiž z Fondu rozvoje dostupného bydlení poskytli dotace a půjčky městským částem na rekonstrukce stávajících a výstavbu nových bytů v celkové výši jedné miliardy korun. Praha 20 byla jednou z nich. Celkem hlavní město podpořilo opravy a stavby bytů na zhruba 30 adresách po celé Praze. Na 66 bytů, z toho 20 k dispozici magistrátu, vznikne například v Praze 7. Jsem rád, že podpora městských částí v oblasti bytové výstavby z minulého volebního období nese své ovoce. Doufám, že se novým nájemníkům bude dobře bydlet,“ dodává Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy, který si byl byty v Náchodské ulici prohlédnout.

