Udženija (ODS): Piráti chtějí zrušit historicky budovanou důvěru

Důvěra mezi advokátem a jeho klientem byla vždy založena na tom, že advokát neprozradí, co mu klient svěří. Do dnešní doby to bylo považováno za neotřesitelnou jistotu.

Za neměnnou hodnotu.

Za součást fungující společnosti založené na systému protivah a právních jistot každého občana. Tuto jistotu se přes veškerou snahu nepodařilo prolomit ani totalitnímu komunistickému režimu.

Tak a teď tu máme Pirátskou stranu, která tuto historicky budovanou důvěru chce zrušit.

Chce to udělat návrhem schovávajícím se za rétoriku všeobjímající a nikde nekončící transparentnosti...

Aleksandra Udženija ODS



autor: PV