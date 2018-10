Udženija (ODS): Tohle je úplně sprosté oblbování voličů a Pražanů od pana Čižinského

Když čtu výroky pana Čižinského, tak si říkám, jestli náhodou nejsem v nějakém špatném snu. Nevím, jestli si ten člověk myslí, že trpíme všichni nějakou ztrátou paměti. On přeci v té předchozí koalici, která mu dle jeho slov nechala Prahu ve špatném stavu, celé 4 roky seděl!

On se na tom špatném stavu osobně podílel a má za něj přímou odpovědnost! Tohle je úplně sprosté oblbování voličů a Pražanů.

Další úplně zcestná věta, kterou řekl: „Ale předseda klubu zastupitelů bude podle mého silná figura, protože je to vlastně radní, který nezvedá ruku.”

Předseda klubu prostě radní NENÍ a nikdy nebude. Je to opět naprosto cílená manipulace z jeho strany. Radní za svá hlasování v Radě hl. města Prahy nesou plnou politickou a osobní odpovědnost, předseda klubu v rámci rozhodování Rady hl. města nenese žádnou odpovědnost.

Tak jak to pan Čižinský deklaruje, to v přeloženém slova smyslu znamená: Budu vám do toho kecat a budu vás kritizovat, když mně nebudete poslouchat.

Pro spasitele je to přeci velké riziko umazat se odpovědností. To je lepší zůstat poslancem za KDU-ČSL, mít imunitu a být silná figura, něco jako „politický poradce“.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



