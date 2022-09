Urbanová (STAN): Naděje pro lidi v exekucích? Existuje. My všichni můžeme pomoci

V České republice se dlouhodobě potýkáme s velkým počtem lidí, kteří jsou v dluhové pasti. Mají vícečetné exekuce a téměř nulovou naději na to, že by jednoho dne mohli být mimo vliv a působení exekutora.

Když na novely příslušných zákonů v minulém volebním období tlačil Jan Farský, nazval to "exekuční pandemie". A přes to, že zejména jemu se některé posuny k lepšímu podařily, stále nemáme vyhráno. A to ani zdaleka.

I proto jsme v Poslanecké sněmovně již podruhé schválili možnost odpuštění dluhů vůči státu. I při druhém milostivém létě (odehrávajícím se však na podzim) musí dlužníci projevit aspoň základní zájem o odpuštění dluhů, a je to tak správně. V čem ale jako stát, možná lépe řečeno jako společnost, selháváme, je v propagaci tak užitečného “nástroje”, v aktivním vyhledávání těch, kterých by se tato akce mohla týkat, v jejich motivaci. A co si budeme povídat, situace byla dovedena do takového stavu, ve kterém jsme nechali mnoho lidí tak dlouho, že už ani pomoc neočekávají, nechtějí, nevěří. A jestli je něco průšvih, tak to, že si tu aktivně vytváříme společnost, která nebude mít zájem podílet se na budoucnosti. Nedozírný problém.

„Při prvním milostivém létu se často mluvilo o nedostatku propagace. I nyní od neziskových organizací a dalších lidí z terénu slýcháme, že o takové možnosti, jak se zbavit dluhů vůči veřejnoprávním věřitelům se moc neví. Proto plánuje Ministerstvo spravedlnosti v nejbližší době rozeslání základních informací všem obcím. Právě starostové, kteří mají k lidem nejblíže, jim mohou nejlépe sdělit, co za jedinečnou příležitost mají. Více informací a podrobný návod, jak postupovat najdete na webu Ministerstva spravedlnosti - justice.cz,” - náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

I kvůli energetické krizi, kterou začínáme pociťovat úplně všichni, ale právě lidé s exekucemi nejvíce, jsme se v hnutí STAN rozhodli, že budeme propagovat každý nástroj, který by mohl pomoci byť jedinému člověku, který je v tomto systému jako v pasti. Milostivé léto II propagujeme pomocí plakátů, letáků (klidně si je také stáhněte zde), jezdíme s nimi do regionů. Já osobně jsem dělala propagaci ve své rodné obci Dolní Břežany, ale také v Jihlavě, materiály najdete i na Praze 13, na Praze 6, Praze 3, Praze-Libuši, těším se do Chrudimi, Mostu, České Lípy (tam bude setkání pro veřejnost 12.9. v 18:00), do Děčína, do Hradce Králové (kde bude 13.9. také možnost setkání), do Chomutova a dalších obcí a měst po celé republice.

Celá problematika ale potřebuje systémové řešení. To pomalu přichází, respektive, pokud to nepokazíme, mohlo by přijít a pomoct opravdu efektivně. Novela insolvenčního zákona. Oddlužení trvající jen 3 roky, snižovat bariéry pro vstup do něj. Bude to velký politický boj.. Ale za STAN víme, co přesně chceme.

Ing. Barbora Urbanová STAN



