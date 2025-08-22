Urbanová (STAN): Vystoupení z NATO je jedno z největších nebezpečí, která hrozí

Často dostáváme tyhle otázky. A tu spolupráci vylučujeme pravidelně. Nebudu spekulovat proč to kdo říká, znám i pár lidí, kteří by to chtěli. Naším cílem by ale měla být vláda, která neuhýbá z určitých principů, a pomoc napadenému státu je jedním z nich. Potřebujeme vládu, která si nerozmyslí podle průzkumů, jak se zachovat. Pro kterou je důležitá svoboda a bezpečí. A vystoupení z NATO je jedno z těch největších nebezpečí, která hrozí.
A pak je tu nějaká nadstavba, program. Na spoustu věcí jsme ve vládní koalici měli jiný názor, za mě byl ale důležitý respekt k tomu, že jej máme. Ne všichni jej považují za důležitý, ale jen díky tomu se dalo udělat a změnit mnohé. Jenže i tady: jak můžeme spolupracovat s někým, kdo by zrušil důchodovou reformu? Jak s někým, kdo dělá videjka na téma zdanění sladkých nápojů, že to jako nechce, ale jehož kandidát na ministra zdravotnictví to chce? Těžko. Důvěra je totiž taky jen jedna...
A o tom, jak je těžký se domlouvat s někým, kdo na nás křičí jako o mafiánské straně, přičemž jediný aktivní politik s autem i barákem zapůjčeným od mafiána je v jeho vlastním hnutí, to vám asi ani nemusím připomínat.
A tak znova: ne, no. A uděláme všechno pro to, aby byla po říjnových volbách vláda, kterou by ani nenapadlo zpochybňovat mezinárodní právo nebo podporovat na lidi, kteří mají naprosto protichůdné zájmy, než jsou ty naše.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV