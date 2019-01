Václav Klaus ml.: Měli bychom se těch živnostníků skutečně zastat

Dobrý večer. Dovolil bych si, a ne už tedy poprvé i s těmi vodáky, souhlasit s Piráty, protože já obecně jsem pro svobodu jednotlivce jsem pro co nejmenší stát, ale když už se něco dělá, tak ať to dělá stát. Třeba v Norsku naprosto odsuzuji, že odebírání dětí řídí soukromá společnost Barnevernet, protože to kdyžtak má dělat státní sociálka, když se někdo nestará o děti. A zrovna tak, když se něco vybírá pod zákonem, tak to má dělat stát a já prostě odmítám soukromé daně. Jako ředitel školy jsem se stal několikrát takřka objektem vydírání, že máme ples, kde bude hrát školní kapela, nějací študáci a teď tam na mne vymáhali nějaké seznamy a poplatky a podobné věci. Myslím si, že ten krok nebo svět už je tak posunutý, že ta senátní verze je v pořádku, že se máme těch živnostníků skutečně zastat, těch např. holičů a pekařů a dalších, kterým tam hraje rádio. Toto bych k tomu asi rád řekl. Děkuji.

