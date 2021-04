Valachová (ČSSD): Když poslanec Bartoň likvidoval maturity loni, to ho kvalita nezajímala

reklama

Velmi rychle, pane předsedající,

musím zareagovat na svého předřečníka, ale opravdu rychle. Pan poslanec Bartoň zmotal páté přes deváté. Podstatné je, že v době míru nechce kvalitní a vysoký standard maturit, ale v době války, to znamená covidu, bude "křižovat" maturanty poté, co jsou odstartovány praktické části bez úprav a bez posunu po roce výpadku praxe a bude najednou, a tam je ta otáčka názoru, já jsem zcela konzistentní, trvat na tom, že se tady bude maturovat jako v roce 2019.

To, že tomu neodpovídají data, jak se opovážil říci, z hlediska návrhu usnesení. Já toto pokládám za skandál. Jenom tady přede mnou nebo po mně, pardon, zpapouškoval to, co jsem už předtím říkala ve svém úvodním slovu. Ředitelé, ctihodní ředitelé, kterých si jinak vážím a spolupracuji s nimi, asociací ředitelů škol mně potvrdili před deseti dny znovu to, říkám, že neměli ta data. Neměli. A já tady představuji data, tvrdá data poloviny krajů odeslaná hejtmany. To znamená, pane předsedající, vaším prostřednictvím, z jakého důvodu si dovoluje můj předřečník toto zpochybňovat, je skandál. Včetně toho, že nosí sovy do Athén. Najednou se tady dozvídáme, že on by měl také nápad na opravné zkoušky, termíny nebo že by měl také nápad na dorovnání kompetencí a dovedností a vědomostí maturantů, ale doposavad mlčel jako ryba, když zrovna tedy v dobách míru nelikvidoval maturitní zkoušku a standard vysokého kvalitního vzdělávání našeho veřejného školství a opomíjel, že soukromé školy, to se dozvíme zase z jeho facebookových profilů, jsou to jeho number one včetně domácího vzdělávání, jsou to jeho dlouhodobé názory. A to mu nevadilo, když likvidoval maturitní zkoušku v minulém roce, že tam jsou 40% neúspěšnosti maturantů u maturit. To ho kvalita nezajímala. Ale teď v době covidu, teď si dělá legraci z maturantů maturujících v době covidu, kdy jsme na rok vypnuli školy. Oni si je nevypnuli, sami. A co se týká tedy toho, co tady sdělil. (Předsedající: Čas.) Ano, děkuji, pane předsedající. (Předsedající: Čas.) Budu uvolňovat pultík pro ostatní faktické poznámky.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD

poslankyně



